Will Smith en Neo dans le futur film Matrix ? Non, mais…

Plus de deux décennies après avoir refusé le rôle de Neo dans le film culte "The Matrix", Will Smith laisse entendre qu'il pourrait être la vedette d'un futur reboot. Il semble que l'appel du "Réveille-toi, Will" l'ait finalement atteint.

Tl;dr Will Smith suggère un rôle de Neo dans une réinterprétation de Matrix.

Smith avait refusé ce rôle en 1997 pour jouer dans Wild Wild West.

Cette annonce pourrait être pour une publicité du Super Bowl.

Will Smith, le futur Neo de Matrix ?

L’acteur américain Will Smith, aurait-il des envies de révolutions virtuelles ? C’est ce que suggère une vidéo énigmatique qu’il a partagée sur son compte Instagram personnel.

Un choix de carrière marquant

Dans cette vidéo sans légende ni détails supplémentaires, on peut lire : « En 1997, les Wachowski ont proposé à Will Smith le rôle de Neo dans The Matrix. Smith a refusé. Il a choisi Wild Wild West, pensant que cela lui conviendrait mieux à l’époque. Mais la question demeure : à quoi aurait ressemblé The Matrix avec Will Smith en tant que Neo ? Réveille-toi, Will… »

Une décision historique

C’est un des faits marquants de l’histoire de la pop culture : Smith a décliné le rôle de Neo dans The Matrix, qui a finalement été attribué à Keanu Reeves. Il ignorait alors que le film allait non seulement devenir un hit de science-fiction, mais aussi l’un des films les plus importants de l’histoire du cinéma. Le film a engendré trois suites, toutes réalisées par les Wachowski : The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, et The Matrix Resurrections.

Un pari raté

Au lieu de cela, Smith a choisi de jouer dans le film de Barry Sonnenfeld, Wild Wild West, aux côtés de Kevin Kline et Salma Hayek. Malheureusement, ce film s’est avéré être un échec critique et commercial.

Une annonce pour le Super Bowl ?

Cette annonce ayant été faite début janvier, il est possible que ce soit pour une publicité du Super Bowl plutôt que pour un film à venir. Mais qui sait, peut-être que le rêve pourrait devenir réalité…