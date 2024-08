Quelle est l’implication de Will Smith dans le remake sombre du Prince de Bel-Air ?

Bel-Air modernise l'histoire de Will, un adolescent de West Philadelphia envoyé dans le quartier huppé de Bel-Air, en abordant des problématiques sociales actuelles dans un cadre dramatique.

Tl;dr Will Smith, en tant que producteur exécutif, a dirigé Bel-Air.

Le projet découle d’une parodie virale créée en 2019 par Morgan Cooper.

Le casting modernise les personnages originaux avec une approche plus profonde.

Bel-Air explore des thèmes contemporains comme les inégalités raciales avec une tonalité sombre..

De star à producteur

Le comédien américain Will Smith, connu pour son rôle emblématique dans la série originale Le Prince de Bel-Air, endosse un nouveau rôle crucial dans le remake sombre intitulé « Bel-Air ». En tant que producteur exécutif, Will Smith a joué un rôle déterminant dans la direction créative de la série. Il s’est assuré que l’essence du show original soit préservée tout en permettant une interprétation plus sérieuse et contemporaine.

De la parodie à la réalité

Le projet Bel-Air a trouvé ses racines dans une vidéo parodique réalisée par Morgan Cooper en 2019. Cette vidéo imaginait Le Prince de Bel-Air sous forme de drame contemporain. La vidéo est rapidement devenue virale, attirant l’attention de Will Smith. Enchanté par cette vision nouvelle et audacieuse, Will Smith a décidé de collaborer avec Morgan Cooper pour transformer cette parodie en une série télévisée. Grâce à son influence et son expérience, Will Smith a facilité l’arrivée de ce remake sur la plateforme de streaming Peacock.

Un casting soigneusement sélectionné

Avec Will Smith à la production, le casting de Bel-Air a été choisi avec soin pour refléter l’essence des personnages originaux tout en leur apportant une nouvelle profondeur. Jabari Banks, choisi pour incarner le personnage principal de Will, a reçu l’approbation personnelle de Will Smith. Ce jeune acteur prometteur a bénéficié des conseils et de l’expérience de Will Smith tout au long de la production. D’autres acteurs, tels qu’Adrian Holmes (Phillip Banks) et Cassandra Freeman (Vivian Banks), ont été sélectionnés pour apporter une authenticité et une profondeur émotionnelle à leurs rôles respectifs.

Une réinvention moderne

Contrairement à la série originale, qui traitait souvent des sujets sérieux avec une touche d’humour, Bel-Air adopte une approche plus sombre et réaliste. La série aborde des thèmes contemporains tels que les inégalités raciales, les tensions sociales et les défis de l’intégration dans un environnement élitiste. En réinventant le cadre de la série, les créateurs, sous la direction de Will Smith, cherchent à offrir une perspective moderne et pertinente, en phase avec les réalités d’aujourd’hui.