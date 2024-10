Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arrive sur Mac en début d’année prochaine

Les achats précédemment effectués sur Steam pour PC seront transférés.

Tl;dr Cyberpunk 2077 bientôt disponible sur Mac.

L’édition Ultime comprend tous les DLC et patches existants.

Port optimisé pour les Macs à puce Apple Silicon.

Cyberpunk 2077 : L’attente touche à sa fin pour les utilisateurs de Mac

Le populaire jeu Cyberpunk 2077, une aventure en monde ouvert en vue à la première personne, va enfin débarquer sur les ordinateurs Mac. Sorti pour la première fois en 2020, les aficionados d’Apple attendent ce moment depuis presque cinq ans. Le développeur CD Projekt RED n’a pas encore annoncé de date de sortie, mais a promis que le jeu serait disponible « début de l’année prochaine ».

Une édition ultime pour un plaisir de jeu décuplé

Mais attention, il ne s’agit pas de la version de base du jeu. Les possesseurs de Mac bénéficieront de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, qui inclut tous les DLC et patches existants. Parmi ceux-ci, l’énorme extension Phantom Liberty, qui introduit l’acteur Idris Elba dans l’univers du jeu. Cette extension avait été lancée l’année dernière pour les consoles et PC.

Optimisation et performance : Au cœur de cette nouvelle version

CD Projekt RED assure que cette version du jeu est conçue pour tirer « pleinement parti de la puce Apple Silicon et des technologies avancées de Metal ». Path tracing, génération de cadres et audio spatial intégré : cette version Mac promet une expérience de jeu moderne et immersive.

Cependant, à noter que cette version est exclusivement pour les Macs équipés de la puce Apple Silicon. Aucune information n’a été donnée concernant d’éventuelles restrictions supplémentaires. Nous avons contacté le développeur pour savoir si le jeu sera compatible avec tous les processeurs, du M1 au tout récent M4 Max.

Une politique intéressante pour les joueurs existants

En outre, une politique favorable est mise en place pour les joueurs existants. Si vous possédez déjà le jeu sur PC via Steam, votre achat sera valide également sur Mac.

Un futur prometteur pour le gaming sur Mac

Cette annonce marque une étape importante pour le monde du jeu sur Mac et pourrait signifier le début d’une nouvelle ère de jeux optimisés pour l’architecture Apple Silicon.