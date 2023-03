Cyberpunk 2077 aura droit à un Mode Overdrive en path tracing en avril

Nvidia va encore améliorer les graphismes de Cyberpunk 2077 grâce, cette fois, au path tracing.

Nvidia veut que les développeurs de jeux sachent que le ray tracing n’est pas une fin en soi. Une nouvelle démonstration technologique dans Cyberpunk 2077 prend en charge le path tracing, pour rendre le jeu plus somptueux encore – et vous faire acheter des cartes graphiques toujours plus onéreuses ! -. Le jeu, qui a maintenant deux ans, rejoint Minecraft, Portal et Quake II – des titres aux graphismes plutôt primitifs – qui supportent déjà cette technologie. De plus, Nvidia annonçait la mise à disposition d’un SDK pour ouvrir la voie à des graphismes de nouvelle génération à couper le souffle.

Si le ray tracing suit un seul faisceau de lumière à travers une scène virtuelle, le path tracing, lui, suit la lumière alors qu’elle rebondit sur un environnement, reproduisant de manière plus réaliste le monde physique qui nous entoure. La technologie détermine comment les surfaces environnantes réfléchissent ou absorbent la lumière, produit des ombres précises qui permettront de convaincre davantage nos cerveaux que ce que nous regardons est une scène naturelle, réelle. Et le fait que les humains puissent percevoir ces graphismes de manière plus réaliste est évidemment une grande avancée pour l’industrie du jeu vidéo. Hollywood utilise le path tracing depuis des décennies, mais c’est un processus qui a toujours été lent et coûteux, impossible à utiliser pour le grand public ou dans un système en temps réel.

Ceci étant dit, il faut bien garder à l’esprit qu’il faudra disposer d’une carte graphique très puissante, les Nvidia RTX série 40 par exemple, pour profiter du path tracing dans Cyberpunk 2077 (et il pourrait tout de même y avoir des soucis de performances). Quoi qu’il en soit, Nvidia est déjà prêt à fournir toujours plus pour avoir des graphismes de très haute volée dans les années à venir.

Nvidia explique par ailleurs que deux de ses technologies ont été absolument vitales pour aboutir à tout ceci : DLSS 3 (upscaling d’image basé sur l’IA sans pertes de performances) et Shader Execution Reordering (un ray tracing pour efficient sans perte de qualité). “DLSS permet aux jeux de rendre un huitième des pixels, puis utilise l’IA et GeForce RTX Tensor Cores pour reconstruire le reste, augmentant drastiquement le frame rate, tout en délivrant des images nettes et de grande qualité qui font jeu égal avec la résolution native”, précisait Nvidia dans son annonce.

Il faudra certainement attendre un long moment avant que cette technologie ne soit accessible au grand public, mais Nvidia a lancé un nouveau SDK pour que les développeurs s’y préparent. Celles et ceux qui ont un GPU Nvidia compatible pourront tester ce Mode Overdrive dans Cyberpunk 2077 dès le 11 avril.