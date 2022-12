Idris Elba arrive dans Cyberpunk 2077 en 2023. CD Projekt Red a de grands projets pour sa licence.

Cyberpunk 2077 est un jeu vidéo qui a beaucoup fait parler de lui. Pas nécessairement pour de bonnes raisons lors de son lancement, c’est certain. Mais depuis lors, énormément de travail a été apporté à ce titre très intéressant. Tant au niveau du contenu que de la correction des nombreux bugs et des optimisations qui étaient absolument nécessaires. Aujourd’hui, les fans attendent avec impatience le premier DLC majeur. Et celui-ci devrait être très intéressant !

Idris Elba arrive dans Cyberpunk 2077 en 2023

Le premier DLC d’envergure, si l’on peut dire – en omettant les nombreux patchs déjà proposés -, pour Cyberpunk 2077 arrivera dans le courant de l’année 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Phantom Liberty, c’est son nom, est un thriller d’espionnage qui vient, en outre, introduire un nouveau personnage. Il s’agit de l’agent de la FIA, Solomon Reed, interprété par nul autre que l’acteur Idris Elba. Le DLC introduit aussi de nouvelles missions et un nouveau quartier dans Night City. Tout cela pour “une mission impossible d’espionnage et de survie”, selon le développeur CD Projekt Red.

Phantom Liberty sera le premier d’un lot de DLC payants pour Cyberpunk 2077, mais nul ne sait combien ces derniers coûteront.

CD Projekt Red a de grands projets pour sa licence

Cyberpunk 2077 est sorti en décembre 2020 et fut accueilli avec une pluie de critiques, plutôt méritées, à cause de ses nombreux bugs et son aspect global non terminé, tant de la part des joueurs que des critiques. CD Projekt Red a publié un certain nombre de correctifs pour son jeu et, avec le temps, l’ensemble s’est beaucoup stabilisé et amélioré. Les joueurs ont pu découvrir tout le fun qu’il pouvait y avoir à arpenter Night City.

Idris Elba rejoint le très populaire acteur américain Keanu Reeves dans l’univers de Cyberpunk 2077, et ce ne sera certainement pas la dernière fois que l’on entend parler de cette licence. En effet, il y a déjà un fantastique anime basé sur le jeu produit par Netflix et CD Projekt Red travaille déjà sur une suite dédiée à son jeu, répondant actuellement au nom de code “Orion”.