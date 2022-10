Cyberpunk Orion, la suite de Cyberpunk 2077

La suite de Cyberpunk 2077 se déroulera à nouveau dans l'univers créé par Mike Pondsmith et arrivera "après" la sortie de l'extension Phantom Liberty.

Adam Kicinski, président et co-directeur général de CD Projekt RED, annonce le développement de Cyberpunk Orion (nom de code) :

Un autre projet sur lequel nous voulons nous concentrer est Orion, encore une fois c’est un nom de code, le prochain jeu Cyberpunk qui libérera pleinement le potentiel qu’offre cet univers. Nos projets ambitieux nécessiteront beaucoup de travail, de dévouement et une nouvelle expansion de l’équipe.

CD Projekt RED North America va renforcer les équipes de développement de CD Projekt RED :

Nous sommes en train de créer un nouveau studio basé en Amérique du Nord. En plus de The Molasses Flood – qui restera uniquement axé sur The Witcher Sirius – nous constituons une équipe à Boston, qui, avec notre équipe existante basée à Vancouver, créera CD Projekt RED North America. Ce studio sera chargé de diriger le développement de Cyberpunk Orion. Cette initiative nous permettra de tirer pleinement parti du vivier de talents nord-américain.