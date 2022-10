The Witcher Sirius : une expérience solo et multijoueur avec des quêtes

Une approche innovante qui s'adresse à la fois aux fans chevronnés et aux nouveaux venus dans la licence The Witcher.

Adam Kicinski, président et co-directeur général de CD Projekt RED, annonce le développement de The Witcher Sirius (nom de code) :

Sirius se déroule dans l’univers de The Witcher et est créé avec le soutien des développeurs de CD Projekt RED et l’équipe de The Molasses Flood. Il sera différent de nos productions précédentes dans le sens où il s’adresse à un public plus large. En plus de l’expérience solo, les joueurs pourront jouer à plusieurs, car The Witcher Sirius contiendra un mode multijoueur.

CD Projekt RED mise sur un style de jeu différent avec The Witcher Sirius

Actuellement en pré-production, The Witcher Sirius est développé par The Molasses Flood et plus de 60 personnes sont impliquées dans sa création.