Crypto-crash : les poids lourds de la blockchain plongent en bourse

Le marché crypto traverse une nouvelle phase baissière, mettant à mal la valorisation des géants de la finance numérique.

Tl;dr Les actions des grandes entreprises crypto, comme Coinbase et Robinhood, s’effondrent en bourse, perdant des dizaines de milliards de dollars en valorisation.

La chute du Bitcoin et des altcoins aggrave la situation, avec une capitalisation totale du marché crypto en forte baisse.

Malgré le soutien politique et des régulations plus souples, les perspectives du secteur restent incertaines, partagées entre optimisme et prudence.

Les géants de la crypto en chute libre

Les actions des grandes entreprises crypto s’effondrent en parallèle de la baisse générale du marché. Coinbase, la plus importante plateforme d’échange de cryptomonnaies aux États-Unis, a vu son action passer de près de 350 dollars en novembre à 190 dollars aujourd’hui. Cette chute vertigineuse représente une perte de capitalisation de 38 milliards de dollars, tombant de 86 à 48 milliards. Même constat chez Michael Saylor, dont la société Strategy (anciennement MicroStrategy) a vu sa valeur fondre de 106 à 79 milliards de dollars. Malgré tout, elle continue d’accumuler du Bitcoin, avec plus de 499.000 BTC dans ses réserves. Ces géants peinent à rassurer les investisseurs dans un contexte de forte volatilité.

Robinhood et les mineurs crypto sévèrement touchés

Robinhood, la plateforme de trading prisée des investisseurs particuliers, n’est pas épargnée. Son action a chuté de 66,85 dollars à 45 dollars, effaçant 18 milliards de dollars de valeur. Pourtant, la société mise gros sur le secteur crypto, espérant renforcer sa position après l’acquisition de BitStamp prévue cette année. Les entreprises spécialisées dans le minage de Bitcoin sont aussi dans la tourmente. Marathon Digital, désormais connu sous le nom de Mara Holdings, a vu sa valorisation fondre de plus de 4,6 milliards de dollars. Riot Blockchain, Core Scientific, CleanSpark, Hut 8 Mining et TeraWulf subissent le même sort, plombées par un Bitcoin en baisse qui réduit leurs marges de profit.

Un effondrement généralisé des prix des cryptomonnaies

Les difficultés de ces sociétés s’expliquent par l’effondrement généralisé des prix des cryptomonnaies. La capitalisation totale du marché est passée de 3 700 milliards de dollars en 2024 à 2 700 milliards aujourd’hui, selon CoinMarketCap. Le Bitcoin lui-même a chuté de 109.300 dollars en janvier à 85.000 dollars. La situation est encore plus difficile pour les altcoins, certains ayant perdu une grande partie de leur valeur. Les mèmes coins basés sur Solana, par exemple, ont vu leur capitalisation combinée diminuer de 18 milliards de dollars. La nervosité règne sur le marché, malgré un cadre réglementaire jugé plus favorable qu’auparavant.

Des perspectives incertaines malgré le soutien politique

Le repli des prix se poursuit malgré les efforts du gouvernement Trump, qui affirme soutenir activement l’industrie grâce à des initiatives comme la Réserve Stratégique de Bitcoin. La SEC, de son côté, a adopté une approche plus conciliante en mettant fin aux poursuites contre Coinbase, Ripple Labs et Kraken. Certains experts restent optimistes : Standard Chartered prédit un Bitcoin à 500.000 dollars sur le long terme. D’autres, comme Ki Young Ju de CryptoQuant, estiment que le bull run est terminé, soulignant des indicateurs de marché largement baissiers. L’avenir du secteur crypto reste donc en suspens, entre espoir de rebond et crainte de nouvelles pertes.