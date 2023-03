Crunchyroll Anime Awards 2023 : Cyberpunk Edgerunners a marqué les fans d’anime

Cyberpunk Edgerunners de Studio Trigger a été élu anime de l'année lors des Crunchyroll Anime Awards 2023.

Depuis six ans, les Crunchyroll Anime Awards représentent l’un des plus grands événements annuels pour les passionnés du monde de l’animation. Il célèbre la crème de la crème du secteur, en mettant en avant les moments les plus significatifs de la culture pop mondiale au cours de l’année écoulée. L’édition 2023 s’est tenue au Japon à Tokyo dans le Prince Hotel New Takanawa avec les présentateurs Sally Amaki et Jon Kabira. Des invités comme Justin Lin, Juju Smith-Schuster, Zelina Vega, Rachell “Rae” Hofstetter aka Valkyrae ou encore Haruka Kaki, Kendo Kobayashi et Sawa Suzuki ont remis plusieurs prix dont celui de l’anime de l’année qui a été décerné à Cyberpunk Edgerunners.

Sharing the Anime of the Year acceptance speech from the CEO of TRIGGER, Masahiko Otsuka, on behalf of everyone responsible for Cyberpunk: @Edgerunners! 🏆#AnimeAwards pic.twitter.com/eqgKIvy8tR — Crunchyroll (@Crunchyroll) March 4, 2023

Pour les Crunchyroll Anime Awards 2023, ce sont 18 millions de votes de fans dans 200 pays et territoires qui ont permis d’élire leurs favoris. Parmi les régions les plus engagées, citons l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la France, la Grande-Bretagne, l’Inde, le Mexique et les États-Unis.

Les gagnants des Crunchyroll Anime Awards 2023

Anime of the Year

Cyberpunk Edgerunners

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Attack on Titan Final Season Part 2

Lycoris Recoil

Ranking of Kings (Cour 2)

SPY x FAMILY

Best Anime Action

Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba Entertainment District Arc

Attack on Titan Final Season Part 2

Cyberpunk Edgerunners

JoJo’s Bizarre Adventure : Stone Ocean

Lycoris Recoil

SPY x FAMILY

Best Animation

Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba Entertainment District Arc

Akebi’s Sailor Uniform

Attack on Titan Final Season Part 2

Cyberpunk Edgerunners

Ranking of Kings (Cour 2)

SPY x FAMILY

Best Anime Song

“The Rumbling” by SiM – Attack on Titan Final Season Part 2

“Chikichiki Banban” by QUEENDOM – Ya Boy Kongming!

“Comedy” by Gen Hoshino – SPY x FAMILY

“My Nonfiction” by Miyuki Shirogane (Makoto Furukawa) and Chika Fujiwara (Konomi Kohara) – Kaguya-sama : Love is War -Ultra Romantic-

“Shall We Dance?” by ReoNa – SHADOWS HOUSE -2nd Season-

“New Genesis” by Ado – One Piece Film Red

Best Anime Character Design

Akira Matsushima – Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba Entertainment District Arc

Atsuko Nozaki – Ranking of Kings (Cour 2)

Kazuaki Shimada – SPY x FAMILY

Kazumasa Ishida – My Dress-Up Darling

Masanori Shino – JoJo’s Bizarre Adventure : Stone Ocean

Yo Yoshinari – Cyberpunk Edgerunners

Best Comedy Anime

SPY x FAMILY

Kaguya-sama : Love is War -Ultra Romantic-

Kotaro Lives Alone

My Dress-Up Darling

UNCLE from ANOTHER WORLD

Ya Boy Kongming!

Best Continuing Anime Series

One Piece

Attack on Titan Final Season Part 2

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

JoJo’s Bizarre Adventure : Stone Ocean

Kaguya-sama : Love is War -Ultra Romantic-

Made in Abyss : The Golden City of the Scorching Sun

Best Anime Director

Haruo Sotozaki – Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba Entertainment District Arc

Hiroyuki Imaishi – Cyberpunk Edgerunners

Kazuhiro Furuhashi – SPY x FAMILY

Shingo Adachi – Lycoris Recoil

Yosuke Hatta – Ranking of Kings (Cour 2)

Yuichiro Hayashi – Attack on Titan Final Season Part 2

Best Drama Anime

Attack on Titan Final Season Part 2

86 EIGHTY-SIX Part 2

Cyberpunk Edgerunners

Dance Dance Danseur

Kotaro Lives Alone

Made in Abyss : The Golden City of the Scorching Sun

Best Anime Ending Sequence

“Comedy” by Gen Hoshino (Storyboard and Direction from Atsushi Nishigori) – SPY x FAMILY

“Akuma no Ko” by AI HIGUCHI (Storyboard and Direction from Paraco Shinohara) – Attack on Titan Final Season Part 2

“Koi no yukue” by Akari Akase (Storyboard and Direction from Futata) – My Dress-Up Darling

“Koshaberibiyori” by FantasticYouth (Storyboard and Direction from Kouki Fujimoto) – Komi Can’t Communicate (2nd series)

“My Heart Has Surrendered” by Airi Suzuki (Storyboard and Direction from Nichika Ono, Animation Direction from Norifumi Kugai) – Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-

“Yofukashino Uta” by Creepy Nuts (Storyboard and Direction from Tomoyuki Itamura, Animation Direction from Haruka Sagawa) – Call of the Night

Best Fantasy Anime

Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba Entertainment District Arc

Made in Abyss : The Golden City of the Scorching Sun

Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation Season 1, 2nd Cour

OVERLORD IV

Ranking of Kings (Cour 2)

The Case Study of Vanitas (Cour 2)

Best Anime Film

JUJUTSU KAISEN 0

Belle

Dragon Ball Super : SUPER HERO

INU-OH

One Piece Film Red

The Deer King

Best Main Anime Character

Eren Jaeger – Attack on Titan Final Season Part 2

Bojji – Ranking of Kings (Cour 2)

Chisato Nishikigi – Lycoris Recoil

David Martinez – Cyberpunk Edgerunners

Loid Forger – SPY x FAMILY

Marin Kitagawa – My Dress-Up Darling

Best New Anime Series

SPY x FAMILY

Call of the Night

Cyberpunk : Edgerunners

Lycoris Recoil

My Dress-Up Darling

Ya Boy Kongming!

Best Anime Opening Sequence

“The Rumbling” by SiM (Storyboard and Direction from Takashi Kojima) – Attack on Titan Final Season Part 2

“Chikichiki Banban” by QUEENDOM (Storyboard and Direction from 10GAUGE) – Ya Boy Kongming!

“Mixed Nuts” by Official HIGE DANdism (Storyboard and Direction from Masashi Ishihama) – SPY x FAMILY

“Naked Hero” by Vaundy (Storyboard and Unit Direction from Shingo Yamashita) – Ranking of Kings (Cour 2)

“This Fffire” by Franz Ferdinand, Animation Direction from Hiroyuki Imaishi (Storyboard from Kai Ikarashi) – Cyberpunk Edgerunners

“Zankyosanka” by Aimer (Storyboard from Haruo Sotozaki, Animation Direction from Akira Matsushima) – Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Best Original Anime

Lycoris Recoil

BIRDIE WING -Golf Girls’ Story-

Healer Girl

The Orbital Children

Vampire in the Garden

YUREI DECO

Best Romance Anime

Kaguya-sama : Love is War -Ultra Romantic-

Call of the Night

Komi Can’t Communicate (2nd series)

Love After World Domination

My Dress-Up Darling

Shikimori’s Not Just a Cutie

Best Anime Score

Kohta Yamamoto and Hiroyuki Sawano – Attack on Titan Final Season Part 2

(K)NoW_NAME – SPY x FAMILY

Akira Yamaoka – Cyberpunk Edgerunners

Genki Hikota (Hifumi) – Ya Boy Kongming!

Kevin Penkin – Made in Abyss : The Golden City of the Scorching Sun

Yuki Kaijura and Go Shiina – Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Best Supporting Anime Character

Anya Forger – SPY x FAMILY

Ai Hayasaka – Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-

Kage – Ranking of Kings (Cour 2)

Rebecca – Cyberpunk Edgerunners

Tengen Uzui – Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Yor Forger – SPY x FAMILY



Best Voice Acting Performance (Japanese)

Yuki Kaji – Eren Jaeger in Attack on Titan Final Season Part 2

Best Voice Acting Performance (English)

Zach Aguilar – David Martinez in Cyberpunk Edgerunners

Best Voice Acting Performance (Arabic)

Amal Hawija – Gon Freecss in Hunter x Hunter

Best Voice Acting Performance (Castilian)

Jaime Pérez De Sevilla – Yuta Okkotsu in JUJUTSU KAISEN 0

Best Voice Acting Performance (French)

Brigitte Lecordier – Bojji in Ranking of Kings

Best Voice Acting Performance (German)

Nicolás Artajo – Yuta Okkotsu in JUJUTSU KAISEN 0

Best Voice Acting Performance (Italian)

Elisa Giorgio, Maki Zen’in in JUJUTSU KAISEN (Cour 1)

Best Voice Acting Performance (Portuguese)

Nina Carvalho – Anya Forger in SPY x FAMILY

Best Voice Acting Performance (Spanish)

Alejandro Orozco – Gyutaro in Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba Entertainment District Arc

Best “Must Protect at All Costs” Anime Character

Anya Forger – SPY x FAMILY

Bojji – Ranking of Kings (Cour 2)

Kage – Ranking of Kings (Cour 2)

Kotaro Sato – Kotaro Lives Alone

Marin Kitagawa – My Dress-Up Darling

Shoko Komi – Komi Can’t Communicate (2nd series)