Crossed : le comic sombre du créateur de The Boys trouve son réalisateur

Un réalisateur idéal pour un projet sombre

Le réalisateur Rob Jabbaz, connu pour le film d’horreur taïwanais The Sadness, a été choisi pour diriger l’adaptation de Crossed. En collaboration avec Garth Ennis et Six Studios, Rob Jabbaz a exprimé son enthousiasme pour ce projet qui s’annonce fidèle à la série originale tout en apportant quelques surprises. Le tournage devrait débuter en mars 2025, avec un budget estimé entre 2 et 3 millions de dollars. Crossed semble dans de bonnes mains, puisque The Sadness a été acclamé pour son mélange réussi de violence choquante et de narration captivante, des qualités parfaitement adaptées à l’univers de Crossed.

Un univers post-apocalyptique

Crossed plonge dans un monde ravagé par une pandémie où les infectés, marqués d’une croix sur le visage, cèdent à leurs instincts les plus sombres. Contrairement à des zombies classiques, ils conservent leur intelligence, ce qui les rend encore plus dangereux. Les dix premiers numéros publiés entre 2008 et 2010 servent d’inspiration principale pour le film. Ce concept unique promet une immersion brutale dans un univers post-apocalyptique où la survie devient un défi insoutenable.

Des parallèles troublants entre Crossed et The Sadness

The Sadness, sorti en 2021, partage des similitudes avec Crossed. Ce film suit un couple tentant de se retrouver lors d’une pandémie, une toile de fond qui rappelle celle du comic de Garth Ennis. Avec plusieurs prix prestigieux, dont ceux de Meilleur Film et Meilleur Réalisateur au Fantastic Fest, Rob Jabbaz a prouvé qu’il sait raconter des histoires viscérales et mémorables. Sa capacité à combiner horreur, émotions humaines et critique sociale devrait enrichir l’adaptation de Crossed, notamment avec des clins d’œil à l’impact réel des pandémies, comme celle de la COVID-19.

Une adaptation prometteuse malgré les défis

Avec un micro-budget et une production indépendante, Crossed devra faire preuve de créativité pour marquer les esprits. Bien qu’il soit probable que le casting se compose principalement de nouveaux talents, un visage connu pourrait aider à attirer un public plus large. Garth Ennis, également créateur de The Boys, a démontré qu’il sait conquérir les spectateurs avec des récits audacieux. Si cette adaptation parvient à capturer l’essence brutale et captivante du comic original, Crossed pourrait s’ajouter à la liste des succès des œuvres de Garth Ennis adaptées à l’écran.