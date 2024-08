Crossed : tout savoir sur l’adaptation des comics de Garth Ennis

Écrit par Garth Ennis et dessiné par Jacen Burrows, Crossed suit les survivants d'une apocalypse où une mystérieuse infection transforme les humains en créatures sadiques et ultra-violentes, motivées par des pulsions destructrices.

Tl;dr Garth Ennis est aux commandes du scénario du film Crossed.

Crossed présente un monde post-apocalyptique ravagé par un virus mortel.

Six Studios a acquis le script de Garth Ennis et s’occupe de l’adaptation au cinéma.

Crossed n’est pas lié à l’univers de The Boys ou Preacher.

Crossed en route pour le cinéma

Garth Ennis, icône de la bande dessinée, se prépare à une aventure cinématographique après les adaptations télévisées de Preacher et The Boys. Cette fois, c’est son comics d’horreur Crossed qui sera à l’honneur.

‘Crossed’ Movie in The Works From ‘The Boys’ Creator Garth Ennis (Exclusive) https://t.co/qGR8jYlW1O — The Hollywood Reporter (@THR) August 16, 2024

Un univers d’horreur post-apocalyptique

Dans Crossed, Garth Ennis nous plonge dans un monde post-apocalyptique terrifiant, où un virus mortel pousse les humains infectés à assouvir leurs pensées et désirs les plus maléfiques. Contrairement aux zombies traditionnels, les hordes infectées conservent leur intelligence humaine, ce qui les rend des prédateurs ruses plutôt que des morts-vivants errants.

Le projet d’adaptation confirmé

Annoncé en août 2024, le projet d’adaptation de Crossed est actuellement en développement par Garth Ennis et Six Studios. Bien que le scénario soit encore en cours d’écriture par Garth Ennis lui-même, aucun réalisateur ou membre du casting n’a encore rejoint le projet. La date de sortie reste donc incertaine, malgré la popularité des œuvres d’Ennis qui pourrait accélérer le processus.

Une œuvre distincte de The Boys et Preacher

Crossed, The Boys et Preacher, bien que tous trois soient les œuvres de Garth Ennis, sont trois univers complètement distincts. Alors que The Boys est une satire mordante de la cupidité corporative et du nationalisme, Crossed est un récit d’horreur sans retenue tandis que Preacher est une critique acerbe des institutions religieuses et du pouvoir divin, explorant les contradictions entre foi et corruption. L’adaptation de Crossed marquera donc probablement une rupture nette avec l’humour noir et le gore de The Boys ainsi que la réflexion subversive sur la religion de Preacher.