Covid-19 : Moderna démarre la phase 3 de l’essai clinique de son vaccin

Le Covid-19 continue de sévir sur la planète et de faire de nombreux morts chaque jour. La seule solution pour laisser cette pandémie derrière nous est de trouver un vaccin. Nombreux sont les chercheurs qui y travaillent aujourd'hui.

La pandémie de Covid-19 est l’une des pires pandémies auxquelles nous ayons eu droit ces dernières décennies. Outre les nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi et les entreprises qui ont du fermer leur portes, de milliers et des milliers de personnes sont tombées malades et en sont mortes. C’est pour cette raison qu’il est vital de développer un vaccin. Pour que le monde puisse retrouver un fonctionnement “normal”.

Moderna démarre la phase 3 du test clinique de son vaccin anti-Covid-19

Des équipes de scientifiques travaillent à la conception de vaccins contre le Covid-19 aux quatre coins du globe. Et il semble qu’il ait de très bonnes nouvelles du côté de Moderna. En effet, l’entreprise vient d’annoncer avoir démarré la troisième phase de ses essais cliniques pour son vaccin contre ce nouveau coronavirus. Cet essai devra permettre d’évaluer l’efficacité du vaccin dans la prévention contre le virus. Jusqu’à présent, les tests ont été couronnés de succès, les patients qui ont reçu le vaccin ont pu développer des anticorps pour les aider à éliminer le virus.

Un test qui concerna pas moins de 30 000 volontaires Américains

Cela étant dit, les tests menés jusqu’à aujourd’hui n’ont été réalisés que sur un très petit nombre de participants. La phase 3, quant à elle, concernera un minimum de 30 000 volontaires qui seront recrutés sur 100 sites de recherche dans tous les États-Unis. La moitié des participants recevront un placebo, l’autre moitié le vaccin en question et personne, des participants ou des chercheurs, ne saura qui a reçu quoi.

Le développement du vaccin progresse à une vitesse sans précédent – il en va d’ailleurs de même dans tous les laboratoires du monde travaillant sur le sujet – par rapport à la conception d’un vaccin traditionnel. Et cela pose quelques questions. Notamment celle de savoir combien de temps ce vaccin restera efficace. Certaines études ont permis de découvrir que les anticorps que les patients peuvent développer ne durent malheureusement pas longtemps. Autrement dit, il y a encore beaucoup à découvrir pour les chercheurs.