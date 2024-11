Courtney B. Vance remplace Lance Reddick pour la saison 2 de Percy Jackson

Suite au décès tragique de Lance Reddick en 2023, Disney+ a annoncé que Courtney B. Vance reprendrait le rôle de Zeus dans la série télévisée Percy Jackson et les Olympiens.

Un héritage à honorer

Le comédien américain Lance Reddick, qui a marqué les esprits avec son interprétation puissante de Zeus dans la saison 1 de Percy Jackson et les Olympiens, nous a quittés prématurément en 2023. Son jeu imposant a établi une base solide pour la série, rendant son départ d’autant plus poignant. Pour la saison 2, Courtney B. Vance, acteur acclamé pour ses rôles dans Lovecraft Country et The Preacher’s Wife, reprend le flambeau. Il a exprimé son admiration pour Lance Reddick et son souhait de lui rendre hommage tout en apportant sa propre touche à ce personnage mythique.

Une entrée remarquée

Dans une déclaration officielle, Courtney B. Vance a exprimé son enthousiasme à rejoindre l’univers de Percy Jackson, soulignant l’importance de cette franchise et l’amour de ses fans pour les personnages. Selon ses mots, jouer Zeus représente un défi rare et mémorable dans une carrière d’acteur. Il a également adressé un message touchant à Lance Reddick, décrivant sa performance comme inoubliable. Ce changement de casting, bien que délicat, est soutenu par le créateur de la série, Rick Riordan, ce qui rassure les fans sur la continuité et la qualité du projet.

De nouveaux horizons

La saison 2, basée sur le roman La Mer des Monstres, poursuivra l’aventure de Percy Jackson et de ses amis Annabeth et Grover. Bien que Zeus n’occupe pas un rôle central dans cette histoire, l’introduction de sa fille Thalia, un personnage clé, promet d’élargir la mythologie de la série. Les fans découvriront un Percy confronté à de nouveaux défis, notamment la découverte de son demi-frère cyclope et la menace de Kronos. Avec Courtney B. Vance dans le rôle de Zeus, les spectateurs peuvent s’attendre à une performance mémorable, malgré l’ombre du regretté Lance Reddick.

Retour en 2025 sur Disney+

La première saison de Percy Jackson et les Olympiens est actuellement disponible en streaming sur Disney+. La saison 2, très attendue, est prévue pour 2025 et promet de nouvelles aventures captivantes pour Percy et ses alliés.