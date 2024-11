Tout savoir sur la saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens : casting, intrigue et date de diffusion

Les aventures de Percy Jackson vont continuer sur Disney+ avec une saison 2 riche en mystères, créatures mythologiques et quêtes périlleuses.

Tl;dr La saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens adaptera La Mer des Monstres et suivra Percy dans une nouvelle quête pour sauver le Camp des Sang-Mêlés.

Le casting principal revient avec de nouveaux personnages, dont Tyson, le demi-frère cyclope de Percy.

La saison 2 est prévue pour 2025.

Un renouvellement rapide après la première saison

La saison 1 de la série télévisée Percy Jackson et les Olympiens a captivé les téléspectateurs, suivant Percy Jackson, un adolescent de 12 ans qui découvre qu’il est le fils du dieu grec Poséidon. Accusé injustement d’avoir volé le Foudre de Zeus, Percy part en quête avec ses amis Annabeth Chase et Grover Underwood pour prouver son innocence. Le succès de cette première saison a confirmé l’intérêt des fans, incitant la plateforme de streaming Disney+ à annoncer une deuxième saison dès janvier 2024, peu après la diffusion du dernier épisode.

Cap sur la Mer des Monstres

La saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens adaptera le second tome de la franchise littéraire, La Mer des Monstres, se déroulant un an après les événements de la première saison. Percy retourne au Camp des Sang-Mêlés, qui se retrouve en danger : l’arbre magique protégeant le camp a été empoisonné. Percy et ses amis, Annabeth et Grover, devront se rendre dans la Mer des Monstres pour retrouver la Toison d’Or, un artefact mythique aux pouvoirs de guérison capables de restaurer la protection du camp. Grover entreprendra également sa propre quête pour retrouver le dieu Pan, après avoir reçu sa licence de chercheur à la fin de la première saison.

Retours et nouvelles recrues

Le casting principal de Percy Jackson et les Olympiens va revenir pour la saison 2, avec Walker Scobell, Leah Sava Jeffries et Aryan Simhadri dans les rôles de Percy, Annabeth et Grover. Les personnages de Luke Castellan (Charlie Bushnell) et Clarisse La Rue (Dior Goodjohn) seront promus au rang de personnages réguliers. De nouveaux rôles ont été annoncés, notamment Tyson, le demi-frère cyclope de Percy, incarné par Daniel Diemer. Les actrices Kristen Schaal, Margaret Cho et Sandra Bernhard rejoindront également la série en interprétant les Sœurs Grises, tandis qu’Andra Day incarnera Athéna, la mère d’Annabeth.

Une sortie prévue pour 2025

Bien que Disney+ n’ait pas encore annoncé de date officielle pour la sortie de la saison 2, la plateforme de streaming a confirmé que les nouveaux épisodes de la série télévisée Percy Jackson et les Olympiens devraient arriver en 2025. Le tournage a débuté à l’été 2024, et les fans peuvent espérer une sortie dans la première moitié de 2025, si la production se déroule comme prévu. Cette attente laisse présager une saison pleine de nouveautés et de soin apporté aux effets spéciaux, afin de rendre justice aux aventures épiques de Percy Jackson et ses amis.