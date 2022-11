Coupe du monde de football : les apps soulèvent des inquiétudes de confidentialité

Les apps de la Coupe du monde de football suscite de nombreuses craintes. La confidentialité des données des utilisateurs est mise à mal.

La Coupe du monde de football démarre dans une petite semaine, les fans commencent à se préparer à l’événement comme il se doit, mais des experts de la sécurité affirment que la sécurité des données personnelles des participants et des visiteurs est menacée.

Deux apps sont nécessaires pour participer aux festivités : Ehteraz, un système de suivi pour le Covid-19, et Hayya, une app utilisée pour permettre l’accès des fans aux stades, au programme et aux transports publics gratuits.

Plusieurs agences de sécurité numérique ont alerté les utilisateurs quant à des craintes pour la confidentialité de leurs données sur ces deux apps le mois dernier, après avoir analysé les permissions d’accès desdites apps. Utilisée dans le pays avant la compétition, Ehteraz demande aux utilisateurs d’accès aux photos et vidéos, de passer des appels non sollicités et de lire ou modifier les données de l’appareil. Parmi les permissions de Hayya, l’accès complet au réseau et aux données personnelles. Les deux suivent la localisation des utilisateurs.

Avec des craintes plus globales concernant le suivi par le Qatar, les experts en confidentialité sont allés jusqu’à suggérer que les visiteurs de la Coupe du monde devraient utiliser des téléphones jetables plutôt que d’autoriser les apps à accéder à votre appareil personnel.

Les premiers matches démarreront le 20 novembre et la compétition suscite une vive controverse. Le mouvement “Boycott Qatar” continue de prendre de l’ampleur, appelant les fans du monde entier à boycotter les matches, citant notamment le non-respect des droits de l’Homme. Des militants citent aussi les lois homophobes du pays ainsi que le traitement dangereux des travailleurs immigrés qui ont construit les infrastructures. Un sondage mené par Amnesty International montrait un sentiment général que la FIFA devrait s’exprimer officiellement sur les actions du Qatar et offrir une compensation financière aux travailleurs de la Coupe du monde qui ont été placés dans ces conditions de travail très dangereuses.

La compétition de cette année est la toute première à se dérouler au Moyen-Orient et la première à se tenir en hiver, mais les craintes politiques, sociales et technologiques autour de cette Coupe du monde pourraient prendre davantage d’importance que les matches en eux-mêmes.

TO DO:

✅Check your passport (must have 6+ months validity)

✅Download the required Hayya app

✅Enroll in STEP (https://t.co/HRh4GOwf9m)

✅Save emergency numbers

✅Read about legal & cultural differences. Visitors are subject to local laws.

✅Visit https://t.co/fakmIrmZLY pic.twitter.com/hxDFiPq7Ap

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 31, 2022