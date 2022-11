FIFA : quatre jeux web 3.0 pour divertir et mobiliser les fans de football

Avec la blockchain et le métavers, la Fédération Internationale de Football Association poursuit sa stratégie d'expansion dans l'industrie vidéoludique.

Le domaine des jeux vidéo et l’eSport font partie des opportunités qui se développent le plus rapidement pour la FIFA, qui continue de s’étendre dans de nouveaux espaces numériques, sur des plateformes et des jeux qui accueillent déjà les fans de football comme Roblox, mais également Uplandme, Matchday, Phygtl et Altered State Machine.

FIFA hopes a metaverse experience for World Cup fans left at home will spur spending on digital merchandise https://t.co/jXXywJ6LNM — Bloomberg Technology (@technology) November 9, 2022

Romy Gai, directeur commercial de la FIFA, a déclaré :

Il s’agit d’un ensemble de partenariats extrêmement intéressants que nous avons conclus, car nous nous adressons à de nouveaux fans de football, natifs du numérique, et nous nous engageons avec eux dans les milieux où nous savons qu’ils sont déjà actifs. Alors que nous continuons à construire notre stratégie de jeu à long terme, il est certain que le web 3.0 aura un rôle important à jouer, et ceci marque le début de notre voyage.

Les jeux web 3.0 de la FIFA

Altered State Machine – AI League : FIFA World Cup Qatar 2022 Edition – Un jeu de football casual à quatre contre quatre, qui se joue entre des personnages contrôlés par l’IA, avec la participation du joueur aux moments amusants et tactiques. Les joueurs jouent le rôle d’entraîneur et de propriétaire de leurs équipes IA et peuvent améliorer leurs capacités grâce à des bonus et des entraînements. Les joueurs peuvent également collectionner et échanger des personnages pour créer une équipe avec leurs combinaisons de talents préférées. Les terrains de jeu sont situés dans des lieux de streetball stylisés du monde entier, de Paris à Rio, de Yaoundé à Séoul

Uplandme : FIFA World Cup Qatar 2022- Upland est le plus grand métavers basé sur la blockchain cartographié dans le monde réel, où les joueurs peuvent acheter et vendre des propriétés virtuelles. Désormais, ils peuvent collectionner des biens numériques officiels de la Coupe du Monde de la FIFA, notamment des vidéos légendaires des moments forts du tournoi. Ils peuvent se rendre dans la réplique du stade et du village de la Coupe du monde de la FIFA de Lusail, acheter des articles représentant leurs couleurs pour personnaliser leur maison à Upland, échanger leurs actifs avec leurs amis et gagner l’un des nombreux prix

Matchday Challenge : FIFA World Cup Qatar 2022 Edition – Matchday vise à susciter l’émotion de la passion du football par le biais d’un jeu de prédiction social décontracté et très engageant basé sur des cartes de football, où l’essence du plaisir ne réside pas seulement dans le fait d’avoir raison, mais aussi dans le fait d’être le meilleur parmi ses amis

Phygtl : FIFA World Cup Qatar 2022 – Phygtl, une application mobile d’engagement des supporters qui fait entrer le fandom dans une nouvelle dimension. Une expérience immersive à laquelle les fans s’associent avec la mission de co-créer la première récompense numérique générée par les fans. Les fans peuvent faire passer un ballon doré de la paume de leur main à leur environnement réel, en posséder un fragment limité pour y attacher et éterniser leurs photos et vidéos de la Coupe du Monde de la FIFA triées sur le volet