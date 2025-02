Copilot débarque dans Microsoft Paint

Microsoft continue d’intégrer son IA Copilot dans ses applications, et c’est au tour de Paint d’en profiter.

Tl;dr Microsoft ajoute un bouton Copilot à Paint, regroupant plusieurs outils d’IA comme Cocreator et Generative Erase.

Les fonctionnalités d’IA déjà présentes dans Paint sont désormais centralisées sous une seule icône pour simplifier l’accès.

Une amélioration de la recherche par IA permet aussi de retrouver des images stockées dans le cloud en plus des fichiers locaux.

Un bouton Copilot dans Paint

Les utilisateurs de Windows 11 inscrits aux programmes Insider dans les canaux Canary et Dev verront bientôt un nouveau bouton Copilot dans Paint. Cette mise à jour regroupe plusieurs outils d’IA dans un même emplacement, accessibles via un menu déroulant. Parmi eux, on retrouve Cocreator, Image Creator et Generative Erase. L’objectif de Microsoft est clair : intégrer Copilot dans un maximum d’endroits, du clavier à la barre des tâches, et maintenant dans Paint.

Une IA déjà présente dans Paint

Microsoft enrichit Paint avec des fonctionnalités basées sur l’IA depuis plus d’un an. En 2023, l’application a accueilli Cocreator, un outil basé sur DALL-E, ainsi que des options de remplissage génératif à l’automne. Désormais, toutes ces fonctionnalités seront regroupées sous le bouton Copilot. Pour générer des images assistées par IA, il suffira de cliquer sur ce nouvel icône. Cette intégration semble plus naturelle dans Paint que dans Bing, où l’IA a été largement mise en avant ces derniers mois.

Une amélioration de la recherche par IA

En parallèle de cette mise à jour, Microsoft améliore son moteur de recherche basé sur l’IA, actuellement en phase de test. Jusqu’à présent, la recherche assistée ne fonctionnait que sur les fichiers locaux de l’ordinateur. Désormais, elle pourra également analyser et retrouver des images stockées dans le cloud grâce à une recherche en langage naturel. Concrètement, les résultats afficheront à la fois les fichiers enregistrés en local et ceux disponibles en ligne.

Un déploiement progressif

Ces nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement pour les testeurs de Windows 11 dans les canaux Dev et Beta. Microsoft poursuit ainsi son ambition d’intégrer l’IA dans l’ensemble de son écosystème, rendant l’expérience utilisateur plus intuitive et performante. Avec cette évolution, Paint devient plus qu’un simple outil de dessin : il se transforme en une plateforme complète de création assistée par l’intelligence artificielle.