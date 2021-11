Comment supprimer son compte PayPal et son historique de transactions

PayPal permet de supprimer son compte assez facilement. Il est aussi possible de récupérer toutes les données de son compte. Voici comment procéder.

PayPal est parmi les plates-formes les populaires du monde pour envoyer et recevoir de l’argent. Elle est populaire parce qu’elle offre une bonne protection aux utilisateurs lorsque ceux-ci achètent chez des revendeurs en ligne. Si quoi que ce soit se passe mal durant la transaction, par exemple si les produits ou services ne sont pas fournis comme promis, les utilisateurs peuvent contester l’achat et récupérer leur argent.

La procédure est bien plus facile que d’appeler sa banque pour faire annuler la transaction. C’est pour cette raison que PayPal reste l’une des plates-formes les plus populaires aujourd’hui.

Cela étant dit, si vous voulez gérer votre compte PayPal et aimeriez supprimer votre historique de transactions, par exemple, nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous.

La mauvaise nouvelle, c’est que vous ne pouvez pas supprimer l’historique des transactions. Dans le passé, il est possible de les archiver, mais désormais, l’opération est impossible et celles-ci sont bien plus visibles encore. Dans un sens, c’est une bonne chose parce que cela permet de rendre les choses plus transparentes, mais au cas où vous auriez des achats que vous préfèreriez ne pas montrer, il est impossible de les supprimer individuellement.

La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez supprimer tout l’historique de vos transactions. Mais pour ce faire, vous devrez supprimer votre compte PayPal. Si vous n’avez pas tant de transactions que cela, ou si le compte n’est pas lié à votre travail, c’est une option à envisager.

Récupérer ses données PayPal

Avant de fermer complètement son compte, il peut être intéressant de récupérer ses données d’abord. L’opération va venir créer un historique hors ligne de toutes les transactions PayPal que vous avez effectuées avec ce compte, pour pouvoir vous y référer en cas de besoin, que ce soit pour faire vos propres comptes ou pour justifier d’une rentrée d’argent, d’une sortie ou autre.

Si vous ne voulez pas ou n’avez pas besoin de télécharger toutes les données de votre compte et votre historique, vous pouvez passer cette étape et passer à la suivante pour supprimer votre compte PayPal.

Connectez-vous sur votre compte PayPal. Cliquez sur la petite roue crantée puis sur “Données et confidentialité”. Dans la section “Gérer vos données”, cliquer sur “Télécharger vos données”. Là, vous allez pouvoir sélectionner toutes les informations que vous voulez garder, choisir le type de fichier de sortie et cliquez sur “Envoyer la demande”. Ensuite, il faut patienter le temps que votre demande soit traitée.

Si vous n’avez pas besoin de toutes vos données, mais uniquement de votre historique :

Cliquez sur Activité puis Relevés puis Personnalisé. Sélectionnez la période de l’activité que vous souhaitez récupérer ainsi que le format de sortie. Cliquez sur Créer le rapport. Vous recevrez ledit rapport par email lorsque celui-ci sera prêt.

Supprimer son compte PayPal

Connectez-vous sur votre compte PayPal. Cliquez sur l’icône en forme de roue crantée. Sous Options de compte, cliquez sur Fermer votre compte.

Gardez à l’esprit que si vous créez un nouveau compte PayPal avec la même adresse email, tout sera perdu, votre compte sera comme neuf. Si c’est effectivement ce que vous cherchez à faire et que vous voulez vraiment que toutes vos données PayPal disparaissent, alors c’est ce qu’il faut faire.