Comment suivre la conférence Xbox Developer Direct ?

Découvrez comment suivre le nouveau Xbox Developer Direct pour ne rien manquer sur les nouveautés de Microsoft.

Tl;dr Microsoft organise un nouveau Xbox Developer Direct.

Cette conférence mettra en avant plusieurs jeux dont un mystérieux.

Xbox a révisé sa stratégie de lancement de jeux en 2024.

Le Xbox Developer Direct en 2025

Microsoft organise aujourd’hui un nouveau Xbox Developer Direct. Les fans pourront suivre cet événement sur YouTube et Twitch

Un aperçu des nouveautés attendues

La diffusion débutera à 19h et proposera des mises à jour des développeurs de plusieurs jeux, dont South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 et Doom: The Dark Ages. Mais le véritable attrait de cette présentation pourrait être la promesse de Microsoft de « visiter un lieu surprenant pour découvrir le tout nouveau jeu d’un autre studio ». Windows Central rapporte que ce jeu mystérieux serait « une nouvelle entrée dans une légendaire propriété intellectuelle japonaise qui a des décennies d’histoire », une annonce qui suscite déjà beaucoup d’excitation. Tous ces jeux sont prévus pour être lancés en 2025.

Un changement de cap en 2024

L’année dernière, Xbox a consacré une grande partie de son temps à ajuster sa stratégie de lancement de jeux. Plusieurs titres ont été retardés à cette année, et certains jeux autrefois exclusifs ont été portés sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Il semble que l’entreprise privilégie désormais les exclusivités temporaires plutôt que de monopoliser tous les jeux pour Xbox et PC. Ainsi, cette présentation Developer Direct revêt une importance particulière.

En plus de permettre aux développeurs de promouvoir leurs jeux, le véritable enjeu de cette présentation est de susciter l’enthousiasme des joueurs pour les jeux qui arriveront d’abord sur Xbox, plutôt que d’être exclusifs à la plateforme.

