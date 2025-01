Comment regarder l’Awesome Games Done Quick 2025 ?

Découvrez comment suivre en direct l'édition 2025 du célèbre marathon caritatif semestriel américain Awesome Games Done Quick organisé par Speed Demos Archive.

Tl;dr L’Awesome Games Done Quick se présente comme le téléthon du jeu-vidéo.

Il mettra en vedette divers jeux, avec une attention particulière pour Astro Bot.

Le but est de collecter des fonds pour la Prevent Cancer Foundation.

L’édition 2025 de l’Awesome Games Done Quick

L’Awesome Games Done Quick (AGDQ), l’un des événements phares du speedrunning, revient dès le 6 janvier 2025 pour une nouvelle édition riche en frissons vidéoludiques. Plus qu’un événement de gaming, il s’agit d’une aventure humaine où les joueurs démontrent leur talent tout en rassemblant des fonds pour une noble cause : la prévention du cancer.

Une célébration du jeu pour une bonne cause

L’événement, qui se déroule sur une semaine, est consacré au Prevent Cancer Foundation, une organisation qui œuvre pour arrêter le cancer avant qu’il ne commence, en mettant l’accent sur la détection précoce et la prévention. Au travers de leurs prouesses sur divers jeux, les participants contribuent à cette lutte constante contre le cancer.

Un programme alléchant pour les amateurs de jeux

La programmation de l’AGDQ 2025 offre un savoureux mélange de jeux modernes et rétro de tous les genres. Parmi les nombreux titres présents, mentionnons celle du jeu de plateforme Astro Bot de Team Asobi. Le 8 janvier 2025, ne manquez pas la catégorie inhabituelle « Any% While Playing Piano » sur New Super Mario Bros. Wii et la présentation du jeu Superman 64 lors de la soirée dédiée aux jeux hilarants.

Restez connectés pour ne rien manquer

L’édition 2025 de l’Awesome Games Done Quick sera retransmis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur la chaîne Twitch de l’évènement.