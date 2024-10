Big Fan Games : le nouveau label de Devolver Digital pour les jeux indépendants sous licence

Le label Big Fan Games vise à donner aux développeurs la liberté de concevoir des adaptations originales basées sur des franchises emblématiques du cinéma, de la télévision et des comics.

Tl;dr Les jeux indépendants de Devolver Digital basés sur des licences existantes sont désormais affiliés au label Big Fan Games.

Big Fan Games compte déjà des jeux comme Reigns: Game of Thrones, Hellboy Web of Wyrd et John Wick Hex.

Le but de Big Fan Games est de créer des jeux inventifs et amusants qui se démarquent de la concurrence.

Devolver Digital et les jeux indépendants sous licence

L’éditeur indépendant Devolver Digital a récemment annoncé la création du label Big Fan Games dédié aux jeux indépendants, mais avec une particularité : ceux-ci seront basés sur des propriétés intellectuelles préexistantes.

Hi, we're Big Fan. A new label from Devolver Digital. We're publishing video game adaptations of our favorite movies, shows, comics, and more. And we're doing it all with some of the coolest indie devs in the business.https://t.co/rCHITOZipe pic.twitter.com/E3OzbKiQl0 — Big Fan Games (@BigFanPresents) October 1, 2024

L’objectif de Big Fan Games chez Devolver Digital

Big Fan Games se présente comme un tout nouveau label qui offre aux développeurs la liberté de créer des adaptations originales de jeux en s’appuyant sur des univers et des personnages emblématiques du cinéma, de la télévision et des comics. Pour ce faire, l’équipe est constituée de vétérans de l’industrie qui ont collaboré avec des entreprises telles que Disney et Dark Horse Comics.

Plusieurs jeux dans la bibliothèque vidéoludique de Big Fan Games

Big Fan Games a déjà quelques jeux dans sa bibliothèque, tous basés sur des licences préexistantes. Parmi ces titres, on compte Reigns: Game of Thrones, Hellboy Web of Wyrd et John Wick Hex. Ces jeux ont déjà été publiés avant d’être transférés sur le nouveau label. Par exemple, Reigns: Game of Thrones est sorti il y a six ans, mais à l’époque, il était publié par Devolver. John Wick Hex est sorti en 2019 et Hellboy Web of Wyrd a débarqué sur les étagères numériques l’année dernière.

Des jeux sous licence : un pari réussi ou non ?

Les jeux sous licence ont connu des succès et des échecs depuis l’aube du jeu moderne. Pour chaque DuckTales, il y a un Superman 64. Cependant, les sorties récentes ont été bien accueillies. Les jeux Star Wars de Respawn ont été des succès retentissants, tout comme Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

En conclusion, Big Fan Games ouvre une opportunité pour les développeurs indépendants de travailler sur des propriétés sous licence. Devolver Digital encourage d’ailleurs les développeurs à proposer des idées pour un jeu sous licence : « Vous avez toujours rêvé de relancer votre jeu préféré ou vous aimeriez voir un film ou un livre culte adapté en jeu ? Nous aimerions avoir de vos nouvelles.«