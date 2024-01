2,5 millions de dollars récoltés pour la recherche contre le cancer grâce à Awesome Games Done Quick 2024

Le point fort de l'événement a été un chien gamer doué qui a terminé le jeu Gyromite.

Tl;dr L’événement caritatif AGDQ 2024 a levé plus de 2,5 millions de dollars.

Quatre records du monde ont été battus au cours de l’événement.

Un chien nommé Peanut Butter a réussi une performance mémorable.

L’événement a contribué à atteindre un total de dons de près de 49 millions de dollars sur 14 ans.

Une semaine marathon pour la bonne cause

L’édition 2024 de l’événement Awesome Games Done Quick (AGDQ) s’est terminée après une semaine de performances non-stop de speedrunning. Cet événement caritatif a réussi à lever la somme impressionnante de plus de 2,5 millions de dollars pour la Prevent Cancer Foundation.

Des moments forts et des records battus

Parmi les faits marquants de la semaine, quatre records du monde ont été battus. Citons par exemple Glitchcat7 qui a terminé le mod très difficile de Super Mario World, Luminescent, en 41 minutes et 36 secondes. Sans oublier Bobbeigh qui a conquis le jeu Bloodstained: Ritual of the Night, héritier spirituel de Castlevania, en mode difficile, en seulement 30 minutes et 24 secondes.

Un chien qui fait l’histoire

Peanut Butter, un Shiba Inu bien dressé, a également marqué cet événement en aidant son propriétaire JSR_ à terminer le jeu NES de 1985, Gyromite, en 26 minutes et 24 secondes, une performance mémorable qui a fait de lui le premier chien à participer à un speed run pour cet événement caritatif.

Un total remarquable de donations sur 14 ans

Cet AGDQ a permis de porter le total des dons récoltés par Games Done Quick depuis 14 ans à environ 48,9 millions de dollars. Le prochain événement programmé sera Frost Fatales, une course de vitesse exclusivement féminine, dont les bénéfices seront reversés au National Women’s Law Center.