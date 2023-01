L'événement Awesome Games Done Quick 2023 récolte 2,6 millions de dollars. Des fonds qui iront cette année à la Prevent Cancer Foundation.

Pour son premier événement de 2023, GDQ Awesome Games Done Quick (AGDQ) a permis de récolter pas moins de 2,6 millions de dollars pour la Prevent Cancer Foundation. À l’issue de plus d’une semaine de jeu intense par certains des meilleurs speedrunners du monde ayant décidé de montrer ce qu’ils savaient faire de mieux, l’AGDQ 2023 a comptabilisé pas moins de 21 527 donateurs, avec une moyenne de 66,35 $.

Bien que cette édition n’ait pas fait mieux que les 3,4 millions de dollars record de l’AGDQ 2022, cette cuvée 2023 a enregistré un don de 100 000 $. Et pendant l’un des moments les plus mémorables de ce grand marathon du jeu vidéo, un joueur a même pu établir un nouveau record du monde sur Super Mario Galaxy 2.

Pour la troisième année consécutive, AGDQ a eu lieu complètement en ligne. L’événement devient à l’origine se dérouler en Floride, devant un public physique en bonne et due forme. Cependant, les organisateurs avaient finalement pris la décision de changer d’avis à cause des règles de l’État contre le Covid-19 et de “l’augmentation des agressions envers la communauté LGBTQ+”.

L’AGDQ 2023 marquait aussi la dernière participation pour le fondateur de Games Done Quick, Mike Uyama. “J’ai réalisé que j’avais besoin de prendre soin de ma santé et de me concentrer sur différentes activités”, déclarait-il à The Verge avant le lancement du marathon de ce mois-ci. Durant les 13 années de service de Mike Uyama, l’organisation a récolté plus de 41 millions de dollars pour des œuvres caritatives. Pas mal pour un événement qui a vu le jour dans un sous-sol, non ? Vous pouvez (re)voir tous les speedruns de cette AGDQ 2023 sur la chaîne YouTube de GDQ.

Le prochain événement majeur de l’organisation aura lieu au printemps lorsque les Summer Games Done Quick démarreront le 28 mai. L’année dernière, les festivités avaient permis de récolter quelque 3 millions de dollars pour Médecins Sans Frontière.