Dans le prochain Awesome Games Done Quick, un Shiba Inu réalisera un speedrun. Ce chien est probablement meilleur que vous à ce jeu.

Les marathons de speedrunning Games Done Quick ont déjà vu de nombreuses tentatives pour le moins inhabituelles de venir à bout de jeux vidéo aussi vite que possible au nom de la charité. Courses entre joueurs, tentatives avec les yeux bandés, il y a toujours quelque chose d’insolite à regarder. Un run de l’Awesome Games Done Quick de janvier prochain pourrait bien faire encore mieux : un Shiba Inu deviendra le premier chien à participer à un tel événement.

Peanut Better, qui doit son nom au terme de speedrunning PG, ou personal best, doit participer sur le jeu NES Gyromite aux côtés de son maître, JSR. La tentative de l’animal aura malheureusement lieu à distance, ce qui devrait décevoir celles et ceux qui seront présents sur place, à Pittsburgh, pour cet AGDQ.

Selon une vidéo que JSR a partagée d’un précédent speedrun sur ce jeu de 1985, Peanut Butter utilise une manette NES modifiée avec quatre boutons. Ceux-ci sont mappés sur A, B et Select. Le dernier bouton vient agir comme la combinaison simultanée de A et B. JSR affirme que Peanut Butter gère tous les inputs sur ce run et que “aucune aide, aucun tir automatique, aucune macro ou aucune sauvegarde n’ont été utilisés”. Cependant, il convient de préciser que JSR guide PB durant sa partie de Gyromite en lui faisant miroiter des récompenses.

Ce chien est probablement meilleur que vous à ce jeu

Il a fallu 25 minutes et 27 secondes à ce Shiba Inu de trois ans pour terminer le jeu durant cette tentative. Si l’on en croit le site spécialisé How Long to Beat, c’est plus d’une heure de moins que la durée moyenne nécessaire pour terminer Gyromite. Autrement dit, Peanut Butter est probablement meilleur que vous à ce jeu.