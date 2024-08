Comment récupérer des fichiers et photos effacés sur Android et iOS

Récupérer des fichiers et photos effacés sur Android et iOS n'est pas très difficile. Encore faut-il savoir où trouver l'option. Suivez le guide.

Réaliser que l’on a supprimé accidentellement une photo ou un fichier important sur son téléphone n’est jamais sympathique. Mauvais fichier sélectionné, mauvais bouton tapoté, la maladresse est facile, et l’on ne s’en rend pas non plus nécessairement tout de suite compte. La bonne nouvelle, c’est que, sur iOS comme Android, selon les apps, vous avez un certain filet de sécurité. Il y a de grandes chances que vous puissiez récupérer ledit fichier, il suffit de savoir où chercher, et cela dépend de l’app que vous avez utilisée pour la suppression.

Google Photos (Android et iOS)

Si vous utilisez Google Photos pour gérer vos photos et vidéos, ouvrez l’onglet Bibliothèque et tapotez sur l’onglet Corbeille. Tapotez sur un fichier, puis Restaurer ou restez appuyé sur un fichier et sélectionnez-en plusieurs, avant de tapoter sur Restaurer. Google Photos conserve les photos et vidéos dans le dossier Corbeille pendant 60 jours avant de les supprimer définitivement.

Apple Photos (iOS)

Sur iPhone, dans l’app de gestion de photos native, les fichiers supprimés se retrouvent dans Albums, puis Supprimées récemment. Les fichiers y sont conservés environ 40 jours (vous pouvez voir le décompte sur chaque fichier). Tapotez sur un fichier, puis Récupérer pour le restaurer, ou utilisez le bouton Sélection pour en sélectionner plusieurs à restaurer simultanément.

Samsung Galerie (Android)

Si vous utilisez l’app Samsung Galerie sur les smartphones Galaxy, ouvrez l’app et tapotez sur les trois lignes horizontales (en bas à droite), puis Corbeille pour visualiser et restaurer des fichiers. Vous pouvez aussi voir des photos et vidéos supprimées par d’autres apps, selon la configuration de votre téléphone.

Fichiers de Google (Android)

Dans l’app de gestion de fichiers native d’Android, tapotez sur les trois lignes horizontales (en haut à gauche), puis Corbeille. Tous les fichiers présents ici y restent 30 jours avant suppression définitive, et ils sont groupés par date de suppression. Pour en restaurer un, sélectionnez-le et tapotez simplement sur Restaurer.

Mes fichiers (Android)

Si vous avez un smartphone Samsung Galaxy, vous utilisez peut-être Mes Fichiers plutôt que l’app native de Google pour gérer vos fichiers. Ouvrez l’app et vous verrez un lien vers la corbeille sur l’écran d’accueil pour visualiser les fichiers supprimés et les restaurer. Comme dans l’app Galerie, vous pouvez aussi voir des fichiers supprimés par d’autres apps, selon la configuration de votre appareil.

Fichiers (iOS)

Si vous avez supprimé quelque chose sur votre iPhone, vous devriez le retrouver dans l’app native Fichiers d’iOS, jusqu’à 30 jours après coup. Ouvrez l’onglet Naviguer, puis tapotez sur Supprimés Récemment. L’app Fichiers peut aussi gérer plusieurs comptes de stockage cloud (comme iCloud), ce qui peut être utile.

Google Drive (Android et iOS)

Tous les fichiers supprimés dans Google Drive ou synchronisés sur Google Drive sont récupérables jusqu’à 30 jours : dans l’app mobile, tapotez sur les trois lignes horizontales (en haut à gauche), puis Corbeille. Vous pouvez naviguer dans les fichiers comme dans n’importe quel dossier Google Drive et si vous tapotez sur les trois petits points sur la droite d’un fichier, vous trouverez l’option Restaurer.

iCloud Drive (iOS)

Si vous utilisez iCloud Drive en plus de l’app Fichiers sur iOS, vous avez une protection supplémentaire. Vous pouvez accéder aux fichiers supprimés dans l’onglet Naviguer dans l’app Fichiers comme décrit plus haut ou via iCloud Drive sur le web. Cliquez simplement sur Supprimés Récemment dans le panneau latéral gauche.

Autres apps (Android et iOS)

Si vous utilisez autre chose, vous devriez tout de même avoir une option de restauration. Dropbox, par exemple, conserve les fichiers supprimés pendant 30 jours (ou davantage sur les offres payantes), mais il faut passer par l’interface web pour les retrouver. Cliquez sur Fichiers supprimés dans le panneau latéral gauche pour voir la liste et restaurer ce qui vous intéresse.

Microsoft OneDrive a aussi une sécurité en place. Dans l’app mobile, tapotez sur Moi, puis la Corbeille pour voir la liste des fichiers récemment supprimés de votre compte OneDrive. Pour en restaurer un, tapotez sur les trois petits points (sur le côté droit) et Restaurer.