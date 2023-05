Comment puis-je savoir si mon Mac est déjà infecté par un virus ?

Les Mac ont longtemps été considérés comme des ordinateurs plus sûrs que les PC, en grande partie grâce à leur système d'exploitation propriétaire et à leur faible part de marché.

Cependant, cette perception a récemment été mise à mal, car les menaces de sécurité ciblant les Mac sont de plus en plus courantes.

Les virus, les malwares et les attaques de phishing peuvent endommager votre Mac, voler des données sensibles et compromettre votre vie privée. Il peut être difficile de savoir si votre Mac est infecté par un virus, car les virus modernes sont souvent conçus pour fonctionner de manière discrète et invisible.

Cependant, voici quelques signes qui peuvent indiquer que votre Mac est infecté :

Ralentissement de l’ordinateur : si votre Mac est devenu plus lent que d’habitude, cela peut être un signe qu’un virus est en train de s’exécuter en arrière-plan. Pop-ups et publicités intempestives : si vous voyez des pop-ups et des publicités apparaître sur votre Mac de manière fréquente, cela peut indiquer qu’un virus est présent. Changements inattendus des paramètres : si les paramètres de votre Mac ont été modifiés sans votre autorisation, cela peut être un signe d’infection par un virus. Problèmes de connexion Internet : si vous rencontrez des problèmes de connexion Internet ou si votre connexion est plus lente que d’habitude, cela peut être dû à un virus qui utilise votre connexion pour exécuter des tâches en arrière-plan. Des fichiers ou dossiers manquants : si des fichiers ou des dossiers ont disparu de votre Mac sans que vous ne les ayez supprimés, cela peut être un signe d’infection. Messages d’erreur inattendus : si vous voyez des messages d’erreur inattendus ou des plantages fréquents de votre Mac, cela peut être dû à un virus.

Si vous constatez un ou plusieurs de ces symptômes, il est probable que votre Mac soit infecté.

Votre Mac est infecté

Il est donc conseillé de :

Vérifier si vous avez des programmes potentiellement indésirables installés en utilisant un utilitaire de sécurité comme Intego Mac Security.

installés en utilisant un utilitaire de sécurité comme Intego Mac Security. Mettre à jour tous les logiciels de votre Mac pour éliminer toutes les failles de sécurité connues.

pour éliminer toutes les failles de sécurité connues. Sauvegarder vos données importantes au cas où une réinstallation du système serait nécessaire.

au cas où une réinstallation du système serait nécessaire. Vider le cache de votre navigateur Web Safari ou Chrome, pour éliminer les cookies ou extensions potentiellement nuisibles.

Safari ou Chrome, pour éliminer les cookies ou extensions potentiellement nuisibles. En dernier ressort, si aucun utilitaire ne parvient à éliminer le virus, il peut être nécessaire de réinitialiser complètement votre Mac et de réinstaller macOS pour vous débarrasser complètement de l’infection.

De manière générale, faites toujours attention aux pièces jointes de courriels suspects, aux sites Web non sécurisés et aux programmes téléchargés à partir de sources inconnues pour éviter de futures infections. Apple a mis en place divers mécanismes de sécurité, mais hélas, ils ne sont pas toujours efficaces et à jour contre les dernières menaces.

Il est important d’opter pour des mesures de sécurité complémentaires et de scanner votre ordinateur avec un antivirus de temps à autre pour détecter et supprimer les virus ou tout type de malwares. Vous pouvez utiliser des logiciels antivirus tels que Intego, Avast, McAfee, Norton, etc. pour scanner votre Mac et supprimer toute menace potentielle qui s’y trouverait. Vous pouvez également contacter un professionnel de la sécurité informatique pour obtenir une assistance supplémentaire si nécessaire.