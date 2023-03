Comment modifier les permissions accordées aux apps et sites web

Gérer les permissions accordées aux applications mobiles et autres sites web n'est pas toujours simple. Sur Android comme iOS, la situation a bien évolué ces dernières années. Voici comment procéder.

Les apps et autres sites web en veulent toujours davantage de nous, davantage de données, de privilèges, de contrôle. Et l’on se retrouve souvent avec des encarts plus ou moins encombrants demandant la permission de récupérer ou d’autoriser ceci ou cela. Et l’on fait un choix la toute première fois, sans forcément y réfléchir. Mais ce n’est pas nécessairement le bon. Vous avez le droit de changer d’avis, évidemment. Voici comment procéder.

Android et iOS proposent tous deux un système de demande de permissions qui n’apparaît que lorsque vous en avez effectivement besoin, et non plus à l’installation des apps. Et vous pouvez choisir d’accorder cette permission cette fois uniquement ou jusqu’à ce que vous changiez d’avis.

Sur Android, ouvrez les Paramètres, tapotez sur Sécurité et confidentialité, puis Gestionnaire de permissions pour voir quelles applications ont quelles permissions. Pour changer un paramètre, sélectionnez une app dans la liste et agissez sur chaque permission. Par exemple, pour Localisation, vous avez : “Toujours autorisé”, “Autorisé seulement pendant l’utilisation”, “Toujours demander” ou “Accès refusé”.

Dans certains cas, vous avez des options supplémentaires. C’est le cas avec Localisation, pour la Localisation précise. Si une app n’a pas encore demandé telle ou telle permission, elle n’apparait pas dans les listes. Vous pouvez aussi naviguer dans ces options via les Applications dans les Paramètres. Choisissez une app, puis tapotez sur Permissions.

Sur iOS, il faut aller dans les Réglages, puis Confidentialité et Sécurité. Vous verrez alors une longue liste de permissions. Sélectionnez une permission, puis une app pour la configurer. Dans le cas de Photos par exemple, vous pouvez choisir “Photos sélectionnées”, “Toutes les photos” ou “Aucune”.

Vous pouvez aussi passer par l’entrée de l’app dans l’écran principal des Réglages. Tapotez sur une app et vous verrez toutes ses permissions. Vous pouvez tapoter dessus pour en changer une. Certaines sont de simples interrupteurs à activer ou non.

Vous pouvez aussi désactiver certaines permissions pour toutes vos apps. Sur Android, ouvrez les Paramètres et tapotez sur Localisation, par exemple, ou choisissez Sécurité et confidentialité, Confidentialité et Contrôles de confidentialité. Sur iOS, vous ne pouvez désactiver ainsi que l’accès à la localisation, en allant dans Confidentialité et sécurité, puis dans Services de localisation depuis les Réglages.

Il y a deux aspects à prendre en considération ici : les permissions pour accéder au système (webcam, par exemple, ou notifications) et les permissions pour stocker certains types de cookies.

Dans Google Chrome, cliquez sur l’icône avec les trois petits points dans le coin supérieur droit, puis choisissez Paramètres. Cliquez sur Confidentialité et sécurité, puis Paramètres des sites. Vous pouvez alors cliquer sur l’une des permissions listées pour faire votre choix, ou vous pouvez cliquer sur Cookies et données des sites, puis Voir toutes les données et permissions pour gérer les cookies pour ce site particulier.

Sur Microsoft Edge, idem pour aller dans les paramètres, puis Cookies et permissions des sites. Vous verrez les permissions listées, cliquez sur l’une d’entre elles pour la gérer et vous pouvez cliquer sur Gérer et supprimer les cookies et données des sites pour voir toutes les données stockées.

Avec Mozilla Firefox, allez dans les paramètres (icône avec les trois lignes horizontales) et sous Confidentialité et sécurité, choisissez Paramètres à côté d’une permission pour la modifier. Vous pouvez aussi cliquer sur Gérer les données sous la section Cookies et données des sites pour voir ce qui est stocké.

Enfin, dans Apple Safari, allez dans les Paramètres puis dans Sites web pour contrôler quels sites ont accès à quoi. Pour gérer les cookies, depuis les Paramètres, choisissez Confidentialité puis Gérer les données des sites.

Avec tous les autres navigateurs, vous devriez avoir des options similaires dans les paramètres. Certains vont même plus loin en proposant des raccourcis très pratiques.