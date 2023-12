Comment l’UE a contraint les entreprises technologiques à se transformer en 2023

Il reste encore un long chemin à parcourir. Que nous réserve l'avenir ?

Tl;dr Les grandes entreprises technologiques ont fait des concessions majeures en 2023.

L’Union Européenne a exercé une pression significative pour réguler le “Big Tech”.

Apple adopte le port USB-C et le protocole RCS sous l’impulsion de l’UE.

Les réseaux sociaux se voient obligés de dévoiler leurs algorithmes de recommandation.

Une année charnière pour les entreprises technologiques

L’année 2023 a été marquée par des changements conséquents dans le paysage technologique, largement sous l’influence de l’Union européenne. En effet, la législation européenne a incité les grandes sociétés technologiques à effectuer des ajustements majeurs, qui étaient jusqu’alors impensables.

L’effet de l’Union Européenne

C’est grâce à l’UE que ces concessions ont vu le jour. Le bloc a exercé une pression significative pour réguler le “Big Tech”. Notamment, Apple a consenti à adopter le protocole RCS, permettant une interopérabilité des messages textes avec les appareils Android, et a abandonné son port lightning pour le port USB-C.

Des compromis notables pour Apple

Ces ajustements ne se seraient probablement pas produits si l’Union Européenne n’avait pas instauré une législation exigeant l’adoption de l’USB-C comme standard de chargement commun. “Nous n’avons pas d’autre choix que de nous conformer aux lois locales”, a déclaré Greg Joswiak, exécutif d’Apple.

Les réseaux sociaux mis en lumière

En plus des avancées réalisées sous le Digital Markets Act, presque toutes les grandes applications de médias sociaux sont dorénavant soumises à une autre loi de l’UE, le Digital Services Act. Cette loi contraint ces entreprises à expliquer comment fonctionnent leurs algorithmes de recommandation et à être plus transparentes concernant la désinformation et autres contenus nocifs.