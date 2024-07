Comment gérer plusieurs bureaux virtuels sur macOS

macOS permet de gérer des espaces multiples, des bureaux virtuels. Voici comment en tirer le meilleur au quotidien.

Le bureau de votre Mac peut facilement se retrouver encombré d’applications, fenêtres et raccourcis. Il existe une solution native pour vous offrir de l’espace, outre le fait d’acheter un moniteur supplémentaire. La fonctionnalité est baptisée « espaces multiples » (ou bureaux virtuels), l’équivalent de plusieurs bureaux sur Windows. L’idée est de vous offrir plusieurs copies virtuelles de votre bureau principal, lesquelles peuvent être utilisées pour organiser vos différentes applications. Vous pouvez ainsi avoir des bureaux dédiés à différentes activités : un pour le travail, un pour le plaisir, etc. À vous de voir comment vous les utiliser, l’intérêt principal étant la flexibilité.

Configurer votre premier espace

Pour commencer avec les espaces multiples, vous devez ouvrir Mission Control, l’interface de macOS qui vous affiche toutes les fenêtres de vos applications ouvertes. Vous pouvez faire cela en utilisant le bouton dédié (avec les trois rectangles, au-dessus de F3), appuyer sur Ctrl+Flèche haut ou en balayant vers le haut avec trois doigts sur le pavé tactile.

Une fois dans Mission Control, vous voyez tous vos bureaux en haut, mais au début, il n’y en a qu’un, baptisé « Bureau ». Cliquez sur le bouton + dans le coin supérieur droit pour en ouvrir un autre, lequel viendra s’ajouter dans l’aperçu en haut. Cliquez sur un aperçu pour passer sur cet espace.

Vous remarquerez que chaque bureau partage les mêmes icônes de bureau et le même dock, mais vous pouvez avoir des programmes différents sur chaque bureau. Pour les apps qui permettent plusieurs instances, comme le navigateur web ou le Finder, vous pouvez avoir une instance sur chaque bureau. Vous pouvez ainsi avoir les sites sociaux sur l’un et vos sites pro, comme Slack ou Google Docs sur un autre.

Les autres apps, comme Photoshop, ne peuvent s’ouvrir qu’une fois dans un bureau. Si vous tentez de l’ouvrir une seconde fois, vous arriverez sur le bureau dans lequel elle est ouverte. Vous pouvez déplacer une app d’un bureau à un autre en la déplaçant dans les coins de l’écran ou en la déplaçant durant Mission Control.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi spécifier un bureau particulier dans lequel ouvrir telle app par défaut : ouvrez l’app, faites Ctrl+Clic sur son icône dans le dock et choisissez dans les options. Vous pouvez aussi spécifier un écran particulier pour une application si vous en avez plusieurs.

Gérer plusieurs espaces

Allez dans Mission Control chaque fois que vous voulez naviguer dans vos espaces. Vous pouvez aussi maintenir la touche Ctrl et appuyer sur les flèches Gauche ou Droite. Balayer vers la gauche ou la droite avec trois doigts sur le trackpad est aussi une possibilité.

Il n’est pas possible de renommer les bureaux pour simplifier leur identification, mais vous pouvez définir des fonds d’écran différents, ce qui aide quand vous visualisez les aperçus. Pour cela, faites un clic droit sur une zone vide du bureau et choisissez « Modifier le fond d’écran » dans le menu.

Pour fermer un bureau, faites un clic droit sur son aperçu dans Mission Control et cliquez sur l’icône X qui apparaît à côté. Toutes les apps ouvertes sur un bureau ne seront pas fermées, vous ne perdrez pas ce que vous étiez en train de faire. Les apps reviendront cependant simplement sur le bureau principal.

Il y a aussi de nombreuses options pour ces espaces multiples, à retrouver dans la section Mission Control dans les Réglages Système du menu Apple, dans la section dédiée « Bureau et Dock ». Vous pouvez contrôler si macOS doit réorganiser vos espaces selon leur utilisation, utiliser des espaces séparés pour les différents écrans (si vous en avez plus d’un branché, évidemment) et grouper les fenêtres pour la même application sur un même espace.

Il existe aussi des utilitaires tiers pour aller plus loin encore dans la personnalisation et l’usage au quotidien. C’est le cas notamment de Spaceman.