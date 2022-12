Comment fonctionnent les réseaux maillés (mesh) et comment trouver le bon système pour vous

Un réseau sans fil maillé (mesh) chez soi permet de profiter du Wi-Fi dans les meilleures conditions possibles, aux quatre coins de votre logement. Mais comment cela fonctionne-t-il ?

Les réseaux maillés (mesh) existent depuis plusieurs années et peuvent être la solution à vos soucis de Wi-Fi chez vous. Mais comment choisir le bon système ? Dans l’article ci-dessous, vous allez tout comprendre de cette typologie de réseau.

Vous n’avez peut-être pas nécessairement besoin d’en passer par là. Si vous avez un routeur suffisamment puissant et un logement relativement petit, un seul appareil émetteur de WiFi peut suffir. Ajouter plusieurs bornes viendra cependant faire disparaître les zones mortes et vous aurez partout le même très bon débit.

Un réseau maillé ajoute des appareils à votre réseau, des satellites, qui agissent comme des routeurs pour diffuser le signal sans fil dans les coins de votre logement. Chaque point du système est connecté sans fil au reste du réseau, présentant donc un seul et même réseau WiFi à vos appareils. L’avantage est clair : vous couvrez ainsi une plus grande surface avec des débits plus rapides. Vous pouvez donc connecter davantage d’appareils sans problème.

Les réseaux mesh sont aussi suffisamment intelligents pour router le trafic le plus efficacement possible et ils gèrent aussi de manière autonome le cas où un satellite viendrait à rendre l’âme. La plupart des systèmes ont par ailleurs des ports Ethernet sur chaque unité. Si vous avez besoin du meilleur débit, comme sur une console ou un ordinateur, vous pouvez vous brancher directement en filaire.

Vous pouvez aussi ajouter des répéteurs de signal. Dans la plupart des cas, cependant, le réseau maillé est ce qu’il y a de plus puissant et de plus flexible, mais aussi de plus onéreux.

Attrait des spécifications

L’aspect le plus important à prendre en considération sur un système de réseau maillé, c’est probablement la version du WiFi – actuellement, le Wi-Fi 6E est ce qui se fait de mieux -. Pour des débits vraiment époustouflants. Un réseau mesh n’améliorera pas la vitesse de l’internet qui arrive à votre logement, mais vous assurera d’avoir la vitesse la plus élevée aux quatre coins de ce dernier.

Autre information intéressante à vérifier, la zone couverte par le système. Ce n’est, là encore, qu’une estimation, mais c’est à ne pas négliger. Si vous avez besoin de couvrir une très grande zone, vous pouvez ajouter des satellites, mais le coût va augmenter.

La plupart des packs vous indiquent aussi combien d’appareils peuvent être branchés sans perdre en vitesse. Cela se compte d’ordinaire en centaines si vous avez un ou deux satellites. Parfait si vous avez beaucoup de gadgets connectés chez vous.

La bataille des bandes

Les kits mesh actuels fonctionnent en double bande, comme un routeur standard : 2,4 GHz et 5 GHz. La plupart sont capables de prendre une décision intelligente quant aux appareils à connecter sur quelle bande de fréquences, mais certains émettent deux réseaux WiFi différents (l’un en 2,4 GHz, l’autre en 5 GHz). Certains kits fonctionnent en tri ou quadri bandes. Les communications ont donc moins de risques de subir des interruptions ou des interférences. Le réseau a aussi davantage de latitude pour optimiser le trafic, pour une expérience plus rapide et plus stable.

Certains systèmes de réseau maillé ont aussi un emplacement pour carte SIM, permettant de fonctionner sur 4G ou 5G dans le cas où votre connexion à internet vous lâcherait. Une option intéressante si vous avez absolument besoin d’être toujours connecté(e).

Il y a énormément d’autres options à considérer, prenez le temps de bien lire les fiches techniques et de vous renseigner.

Utiliser un réseau mesh

Aujourd’hui, le plus souvent, les réseaux maillés se mettent en place via une app sur le smartphone, pour vous guider pas à pas. Parfois même, vous aurez des conseils quant à l’emplacement des satellites. L’ensemble de l’opération est très simple.

L’unité principale du kit se branche sur votre routeur/modem existant. Votre box existante gère toujours les communications avec l’extérieur, mais les appareils mesh prennent le relais pour la connectivité sans fil chez vous.

Pour le reste, la gestion n’est vraiment pas différente de celle d’un modem/routeur traditionnel. Vous pouvez vérifier le statut des différents satellites, suivre les vitesses en download et en upload, voir les appareils connectés en Wi-Fi et en filaire, définir d’éventuelles restrictions, etc.

Blackhaul contre fronthaul

Les systèmes tri bandes ont une bande additionnelle, 5 ou 6 GHz, dédiée à la communication entre les nœuds. C’est un lien backhaul. Les systèmes moins onéreux double bande ont un backhaul partagé, les composants du réseau communiquent entre eux sur les mêmes canaux que ceux qu’ils utilisent pour échanger avec vos appareils.

Les données normales que vos appareils envoient dans votre réseau sont des données fronthaul. Elles sont transférées dans le backhaul pour arriver sur le routeur principal, avec un peu d’optimisation et d’intelligence en chemin. Les réseaux maillés qui mettent les données fronthaul et backhaul sur les mêms bandes fonctionnent très bien, mais le fait d’avoir des espaces séparés diminue les risques de congestion et d’interférences.

Un backhaul dédié peut aussi être créé via Ethernet, si vous pouvez câbler tous vos satellites en filaire, évidemment. C’est l’idéal, parce que cela signifie que toutes les bandes et canaux sans fil sont libres pour les données les plus importantes. Certains systèmes offrent cette fonctionnalité, d’autres non.

Certains systèmes, comme le Amazon Eero Pro 6, utilisent la tri bande, mais n’ont pas de bande spécifique pour le backhaul. À la place, des algorithmes viennent optimiser l’utilisation des données pour garder les infos backhaul et fronthaul aussi séparées que possible.

Les meilleurs kits à l’heure actuelle

Cet article n’est pas un guide d’achat complet, mais on peut citer un certain nombre de références intéressantes, comme les kits Amazon Eero. Il y a aussi les kits Google Nest Wifi – Google Wifi, Nest Wifi et Nest Wifi Pro -.

Les systèmes comme Netgear Orbi sont plus avancés, et plus onéreux. Linksys propose aussi des systèmes complets plus ou moins évolués. Avec un peu de recherche, vous trouverez facilement une solution dans votre budget pour répondre à votre besoin précis.