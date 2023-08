Comment filtrer et cacher les jeux pour adultes sur Steam et Itch.io

Des plateformes comme Steam et itch.io permettent de filtrer facilement le contenu affiché, pratique pour éliminer le contenu pour adulte, par exemple. Voici comment procéder.

Tout le monde connaît le système de classement par âge ESRB américain des jeux vidéo. Cela permet de savoir facilement à qui s’adresse tel ou tel jeu et éviter d’exposer un public à un contenu non adapté. Une classification ESRB officielle est aussi obligatoire pour vendre un jeu, que ce soit dans une boutique physique ou numérique, comme les Nintendo eShop, PlayStation Store et Microsoft Store. Il y a cependant deux exceptions sur PC : Steam et Itch.io.

Ces deux plateformes interdisent les contenus offensants, ne respectant pas le droit d’auteur ou étant illégaux. Cependant, contrairement à d’autres stores, celles-ci ne demandent pas que les jeux aient leur étiquette ESRB. Si ceci simplifie la publication pour les développeurs indépendants, cela signifie aussi que des jeux sexuellement explicites, par exemple, sont disponibles sur chacune. Ce n’est pas un problème pour des adultes, mais vous pourriez, dans certains cas, ne pas vouloir voir du porno, ou assimilé, quand vous cherchez simplement un nouveau jeu.

Heureusement, il est facile de cacher le contenu pour adulte sur Steam et itch.io. Il est même possible de dissimuler les jeux un peu osés auxquels vous pourriez jouer.

Cacher le contenu pour adulte sur le store Steam et la communauté

Connectez-vous sur la page web Steam, l’app desktop ou mobile. Cliquez sur l’image de votre profil dans le coin supérieur droit et sélectionnez “Préférences”. Sous “Filtrage du contenu mature”, assurez-vous que les options que vous ne souhaitez pas voir sont bien décochées. Il y en a plusieurs pour ajuster le filtrage.

Cacher le contenu pour adulte sur le store itch.io

Connectez-vous sur le site itch.io ou l’app mobile et cliquez sur l’image de profil. Sélectionnez “Paramètres” dans le menu. Faites défiler jusqu’à “Contenu” et assurez-vous que l’option “Montrer le contenu marqué comme adulte dans la recherche et la navigation” est décochée.

Après cela, vous ne verrez plus ces contenus sur ces plateformes.

Cacher le contenu mature avec le Mode Famille de Steam

Cacher le contenu adulte dans vos préférences Steam vous évitera de voir des jeux porno et autres mods en naviguant dans l’app, mais ces options peuvent être modifiées à volonté. Autrement dit, elles ne sont pas suffisantes pour du contrôle parental. Fort heureusement, Steam a une option Mode Famille pour les parents qui veulent garder le compte de leur enfant sûr.

Le mode famille permet de sélectionner contenu et fonctionnalités spécifiques pour le compte Steam de votre enfant. Par exemple, empêcher de voir le contenu pour adulte, désactiver des fonctions comme le chat ou interdire les achats sans permission.

Activer le mode famille dans l’app desktop Steam

Connectez-vous sur le compte Steam de votre enfant ou créez-en un. Allez dans Paramètres > Famille > Mode Famille. Sélectionnez “Gérer” puis suivez les indications à l’écran. Vous devrez créer un PIN et fournir une adresse de récupération.

Activer le mode famille sur le site Steam

Connectez-vous sur le site Steam avec le compte de votre enfant ou créez-en un. Cliquez sur l’image de profil dans le coin supérieur droit et sélectionnez “Détails du compte”. Faites défiler jusqu’à “Paramètres Famille” et sélectionnez “Mode famille”. Suivez les instructions à l’écran pour configurer un PIN, un email de récupération et définir vos préférences.

Une fois le processus achevé, le Mode Famille sera activé sur le compte de votre enfant et s’appliquera sur n’importe quel appareil sur lequel il se connecte. Il peut être désactivé avec le PIN ou l’adresse email de récupération.

Cacher les jeux pour adulte de votre historique et collection sur Steam ou itch.io

Cacher les jeux sur les stores Steam et itch.io est une chose, mais peut-être y jouez-vous et ne voulez-vous pas que tout le monde le sache. Là encore, Steam et itch.io permettent de cacher ces jeux de votre profil public.

Cacher ces jeux auxquels vous jouez sur Steam

Dans l’app desktop Steam, allez dans les paramètres de profil et sélectionnez “Confidentialité”. Faites défiler jusqu’à “Mon Profil”, puis optez pour “Privé” dans “Détails des jeux”. (Optionnel) Vous pouvez aussi définir tout votre profil comme privé à côté de “Mon Profil”. Toutes les informations autres que votre nom et votre image d’utilisateur seront cachées. Vous pouvez aussi cacher ce à quoi vous jouez en allant dans l’onglet “Amis” dans l’app et en définissant votre statut sur Invisible ou Hors ligne. Invisible vous permet d’utiliser le chat, mais vous apparaissez hors ligne, et votre activité est, elle aussi, cachée. En hors ligne, tout le chat est désactivé.

Cacher un jeu de votre bibliothèque Steam

En plus de dissimuler votre activité Steam aux autres utilisateurs, vous pouvez cacher tel ou tel jeu aux joueurs qui partageraient votre ordinateur. Si vous voulez cacher un jeu Steam de la liste de vos jeux :

Ouvrez l’app desktop et allez dans l’onglet Bibliothèque. Sélectionnez un jeu de la liste et faites un clic droit puis “Cacher le jeu”.

Le jeu va disparaître de la liste de vos jeux Steam, mais ne sera pas retiré de votre collection. Vous pouvez toujours l’installer et y jouer. Cela ne supprimera le jeu de votre activité, de votre collection ou de votre liste de succès. Vous devez pour cela passer votre compte en privé.

Cacher un jeu sur itch.io

Enfin, sachez que vous pouvez aussi cacher vos jeux sur votre profil public.