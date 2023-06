Le client Steam s'offre une grosse mise à jour très intéressante. L'interface évolue, mais sous le capot, aussi, beaucoup de choses changent.

Si vous aviez l’impression que le client desktop de Steam avait vraiment besoin d’une grosse mise à jour, vous n’êtes pas seul(e) Valve en est parfaitement conscient. L’entreprise publie aujourd’hui une mise à jour de sa plateforme qui inclut nombre de fonctionnalités qu’elle testait jusqu’à présent dans le canal bêta de l’app. Ces dernières venaient notamment mettre à jour les polices et les menus, propose un nouveau système de notification ainsi qu’un overlay in-game redessiné. Mieux encore, Valve explique que la plateforme a été réécrite avec un tout framework pensé et conçu pour permettre de livrer les fonctionnalités sur toutes les versions de Steam plus facilement.

Le client Steam s’offre une grosse mise à jour très intéressante

Cela signifie que les nouveautés que vous pouvez découvrir et tester sur le client desktop devraient l’être aussi sur Steam Deck. Plus particulièrement, Valve mentionne le nouvel overlay in-game, largement revu. En plus d’offrir une nouvelle interface et une barre d’outils plus polyvalente, les joueurs ont aussi accès à de nouveaux outils de notes qui se synchronisent entre les PC. Et grâce à ce nouveau framework, la fonctionnalité est disponible sur desktop et sur Steam Deck en même temps. L’overlay propose aussi une fonction “épingle” pour permettre aux utilisateurs de garder l’outil de notes (ou n’importe quelle autre fenêtre de l’interface in-game) visible pendant la partie.

Valve tente aussi de rendre les notifications de son client plus propres. Cliquer sur l’icône devrait désormais ne montrer que les notifications les plus récentes et les plus pertinentes, les utilisateurs devront cliquer encore pour avoir une vue d’historique complète. Ces derniers devraient aussi constater de plus petits changements ici et là dans le client, avec, par exemple, des textes légèrement modifiés, de nouvelles polices et des couleurs retravaillées.

L’interface évolue, mais sous le capot, aussi, beaucoup de choses changent

Ces nouvelles fonctionnalités sont très intéressantes, évidemment, mais Valve semble est particulièrement fier des améliorations réalisées sous le capot. En plus de son nouveau framework, l’entreprise explique avoir activé l’accélération matérielle pour les utilisateurs Mac et Linux, offrant ainsi une expérience plus fluide sur toutes les plateformes.

Enfin, et ce n’est pas rien, cette mise à jour pourrait signer la fin du mode Big Picture de Steam. Enfoui dans la longue liste de correctifs de cette mise à jour, une note indique que l’option pour la ligne de commande pour activer “oldbigpicture” a été supprimée.

Cette nouvelle mise à jour du client Steam est disponible au téléchargement dès à présent. Pour tout savoir, direction la note de mise à jour.