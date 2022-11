Comment espionner votre smartphone (et pourquoi vous devriez le faire)

Savoir si quelqu'un utilise votre smartphone à votre insu est assez facile. Il suffit d'utiliser des fonctionnalités natives d'iOS et Android.

Avez-vous l’impression que votre partenaire regarde dans votre téléphone ? C’est une grave accusation et confronter l’autre sans preuve est très risqué. Si vous vous retrouvez dans pareille situation, à avoir le sentiment que quelqu’un regarde dans votre smartphone, iPhone ou Android, pendant que vous dormez, par exemple, sachez qu’il y a des outils pour en avoir le cœur net.

Cette astuce est révélée par le Redditor georgewastaken3. Le post concerne l’iPhone, mais la même méthode peut être appliquée à Android. Quel que soit le smartphone, la fonctionnalité native d’historique d’utilisation vous dira si quelqu’un a fait quelque chose. Sur iPhone, ces actions sont enregistrées dans le résumé de la Batterie ou Temps d’écran, tandis que sur Android, c’est dans Bien-être numérique.

Ces trois fonctionnalités suivent votre utilisation du téléphone tout au long de la journée et enregistrent lorsque les apps ou services sont utilisés. Ces outils sont utiles lorsque vous tentez de limiter votre temps d’écran ou plus généralement l’impact de l’utilisation de votre téléphone sur l’autonomie. Cependant, ceux-ci peuvent aussi vous indiquer si une quelconque activité a été enregistrée alors que vous n’utilisiez pas votre téléphone.

Toute activité ne signifie cependant pas que votre appareil est compromis : les apps fonctionnent parfois lorsque vous n’utilisez pas le téléphone, pour d’innocentes raisons ou pas, d’ailleurs. Votre client email a peut-être une activité en arrière-plan parce qu’il cherche de nouveaux messages même lorsque l’app n’est pas ouverte. Facebook peut aussi fonctionner en arrière-plan, pour envoyer toute votre activité sur les serveurs de la firme de Menlo Park.

Ce qu’il faut chercher ici, ce sont des activités spécifiques survenues à des moments où vous n’aviez pas votre téléphone. Si vous voyez que “Messages” ou “Gmail” a été ouvert pendant 20 minutes à 2 h du matin (et que ce n’est pas une activité en arrière-plan), c’est un signe d’avertissement clair. Il en va de même pour n’importe quelle app sur votre téléphone que vous savez que vous n’utilisiez pas à ce moment précis.

Par exemple, sur le résumé de la batterie sur mon iPhone, je peux tapoter sur le graphique du niveau de batterie pour voir quelles apps ont été utilisées à quelle heure. Entre 1 h et 2 h du matin, 4 apps étaient actives, toutes fonctionnant en arrière-plan. Et il est intéressant de constater quelle activité a l’app Photos en arrière-plan pendant la nuit, par exemple. Elle est très probablement occupée à synchroniser vos photos et vidéos avec iCloud.

Si, par contre, Photos était active sans la mention “arrière-plan”, je pourrais en déduire que quelqu’un regardait mes photos au beau milieu de la nuit. Pas cool.

Là encore, attention si vous devez porter la moindre accusation. Si votre partenaire, ou qui que ce soit, espionne votre téléphone pendant que vous dormez, c’est une grosse alerte. Mais toute activité de ce genre n’est peut-être pas malintentionnée. C’est peut-être votre enfant qui a mis la main sur votre smartphone…