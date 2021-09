Comment empêcher votre clef électronique de voiture d’être piratée

Aujourd'hui, avec les clefs électroniques de nos voitures, il est très facile de voler une voiture, notamment grâce à l'amplification de signal. Voici comment s'en prémunir.

Personne n’est à l’abri d’un vol de voiture. Et aujourd’hui, avec toute l’électronique embarquée dans nos véhicules, il est paradoxalement relativement facile, pour des voleurs bien équipés, de commettre leurs méfaits. Cela passe souvent par votre propre clef électronique. Fort heureusement, il est assez simple de s’en prémunir. On vous explique comment.

Le piratage des clefs électroniques est extrêmement répandu. Il existe de nombreuses techniques mais la plus connue est probablement l'”amplification de signal”.

Qu’est-ce que l’amplification de signal ?

Contrairement à l’amplification que l’on peut trouver sur les réseaux sociaux, l’amplification, dans ce contexte bien précis, est synonyme de vol d’un signal. Les pirates peuvent utiliser un appareil qui fait croire à la voiture que votre propre clef électronique est à proximité du véhicule et envoie alors le signal de déverrouillage sans toucher le moindre bouton sur la clef en question.

L’amplification de signal est normalement utilisée pour déverrouiller une voiture mais une technique similaire peut aussi allumer les véhicules équipés du démarrage sans clef. Il existe d’autres hacks de clef électronique, comme le “rolljamming”, qui enregistre et copie le signal de déverrouillage de votre clef, mais c’est plus dire à réussir. Cela étant dit, pour réussir une amplification de signal, il suffit de s’équiper de manière adéquate pour environ 20 $.

Comment empêcher les voleurs d’amplifier le signal de votre clef électronique

Mais alors, comment empêcher les attaques par amplification de signal ? Ce n’est pas comme si vous pouviez activer une authentification double facteur ou installer un anti-malware sur votre clef. La solution est en vérité très simple : il faut empêcher les signaux d’atteindre votre clef électronique.

Pour ce faire, il existe plusieurs solutions, mais une petite pochette Faraday reste le plus sûr. Ces pochettes créent une barrière électromagnétique qui empêche le moindre signal d’entrer ou de sortir du sac, comme les célèbres cages de Faraday.

Sur le net, on trouve aujourd’hui ce genre d’accessoires dans toutes les tailles, du petit portefeuille, au sac, en passant par les boîtes ou les pochettes. Mettez simplement vos clefs (ou autres appareils électroniques sans fil que vous voulez protéger) dans la pochette pendant que vous êtes chez vous, particulièrement la nuit.

Si vous n’avez pas de sac Faraday, mettre ses clefs dans un objet en métal épais – comme un réfrigérateur ou un coffre-fort – est une meilleure option que de les laisser sur un meuble dans l’entrée ou votre salon, mais cela ne bloquera pas nécessairement le signal comme un sac Faraday. Si vous ne pouvez le faire, essayez de garder vos clefs dans votre logement à l’opposé de votre voiture. Plus la clef sera éloignée de la voiture, plus il y a d’obstacles entre les deux, plus il sera difficile de capter le signal et de l’amplifier.

Couplez l’utilisation du sac Farady à d’autres mesures anti-vol comme des caméras de sécurité ou un antivol bloque-volant, et les risques que quelqu’un s’en prenne à votre voiture seront très grandement réduites. Et ne laissant rien d’important, encore moins des clefs, dans votre voiture.