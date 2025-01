Comment Daryl Dixon s’est-il retrouvé en France dans The Walking Dead ?

Comment se fait-il que Daryl Dixon se retrouve en France dans la série The Walking Dead ?

Tl;dr Le personnage Daryl Dixon de « The Walking Dead » se retrouve en France à cause de nouveaux méchants.

Le spin-off de Daryl révèle des indices sur le sort de Rick et introduit le personnage de Leah.

Carol rejoint Daryl en France dans la deuxième saison du spin-off.

Une traversée de l’apocalypse jusqu’en France

Au sein de l’univers post-apocalyptique de « The Walking Dead », le personnage emblématique de Daryl Dixon, interprété par Norman Reedus, a fait un voyage surprenant. Bien connu pour son arbalète, le personnage se retrouve soudainement de l’autre côté de l’Atlantique, en France. Comment est-ce possible ? La réponse est simple : de nouveaux antagonistes l’ont emmené là.

Un changement de décor radical

Fidèle à la tradition de la série, ce déplacement majeur est justifié par l’introduction de nouveaux méchants dont les méfaits se déroulent dans une zone voisine de l’une des plus belles villes du monde. En coulisses, Reedus et d’autres membres de l’équipe de la série phare se sont également déplacés en France pour le tournage, un changement majeur après 12 ans de tournage principalement à Atlanta, en Géorgie.

Cette série dérivée, « The Walking Dead: Daryl Dixon », danse autour des détails de ce déplacement au fil de sa première saison, avant de dévoiler l’histoire et les motivations étranges de ses ravisseurs dans le cinquième épisode. Le personnage de Carol Peletier, interprété par Melissa McBride et ancien partenaire de survie de Daryl, est également réintroduit.

Les indices du spin-off

« The Walking Dead » a commencé à semer des indices sur ce que pourrait être le spin-off de Daryl bien avant sa fin. Dans un épisode flashback de la dixième saison, Daryl se retire dans la nature pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à Rick, interprété par Andrew Lincoln, lorsqu’il est supposé être mort. Là, il rencontre une femme nommée Leah et son chien, Dog, dont il tombe amoureux. Cependant, « comme c’est souvent le cas dans la série la plus sombre du monde, Leah révèle des tendances dangereuses et des allégeances douteuses, et Daryl finit par devoir la tuer ».

Le retour de Carol

Bien qu’initialement annoncée comme co-vedette du spin-off, McBride a dû se retirer de la première saison en raison de problèmes de planning. Sa voix peut être entendue pour la première fois dans la première saison, lorsqu’elle parle brièvement avec Daryl via une connexion radio défectueuse. Malgré les difficultés de voyage dans un monde post-apocalyptique, Carol réussit à rejoindre la France et à retrouver Daryl. Le duo termine la deuxième saison avec un plan pour se rendre en Angleterre, bien que Variety ait rapporté que la troisième saison est en cours de tournage en Espagne.

« The Walking Dead: Daryl Dixon » est actuellement disponible en streaming sur AMC+.