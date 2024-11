The Walking Dead : Daryl et Carol débarquent en Espagne pour la saison 3, leur voyage de retour se poursuit

Daryl et Carol de TWD débarquent en Espagne dans la saison 3 : leur long voyage de retour continue dans un nouveau trailer captivant!

Tl;dr Bande-annonce de la saison 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon dévoilée.

Daryl et Carol se retrouvent en Espagne, séparés pendant une partie de leur voyage.

L’intrigue de la saison 3 reste mystérieuse, avec de nouveaux personnages et défis à venir.

La saison 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon se dévoile

Les fans de The Walking Dead: Daryl Dixon sont en émoi. La première bande-annonce de la troisième saison a été dévoilée par AMC. Elle révèle les personnages principaux, Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride), arrivant en Espagne. Leur périple vers leur patrie se poursuit, plein de rebondissements.

Séparation et dangers

La bande-annonce suggère que nos deux protagonistes pourraient être séparés une grande partie du temps. En effet, on les voit seuls en plusieurs occasions en Espagne. De plus, elle laisse entrevoir un danger accru pour eux dans cette nouvelle saison. Des zombies, un nouveau personnage et Daryl visant avec un fusil font monter la tension.

La bande-annonce se termine sur une conversation entre Daryl et Carol, suggérant qu’ils ont frôlé la mort plus d’une fois lors de leur voyage. Le mystère plane toujours sur le sort de certains personnages de la saison 2 tels que Codron (Romain Levi), dont le sort reste incertain.

Une nouvelle aventure riche en surprises

Même si peu de détails sont connus sur ce que l’aventure espagnole de Daryl et Carol nous réserve, la nouvelle bande-annonce met en lumière l’ampleur de leur voyage. Avec de nouveaux personnages et des paysages à couper le souffle, il semble que la troisième saison de Daryl Dixon promet une histoire engageante et captivante.