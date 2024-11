Walking Dead : Le showrunner de Daryl Dixon évoque l’éventualité de crossover avec d’autres spin-offs

Le showrunner de Daryl Dixon évoque un potentiel crossover avec d'autres spinoffs de Walking Dead.

Tl;dr La saison 3 de « Daryl Dixon » se déroulera en Espagne.

Pas de crossovers avec d’autres spin-offs de « The Walking Dead ».

Une rencontre avec d’anciens alliés à la fin de la série est possible.

La saison 3 de « Daryl Dixon » prend la direction de l’Espagne

Le spectacle de zombies dont tout le monde parle, Daryl Dixon, dirigé par David Zabel, se prépare à faire ses valises pour l’Espagne dans sa troisième saison. Les héros principaux, Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride), continuent leur quête pour rentrer chez eux, malgré le fait que l’histoire se déroule à présent en Europe. Le lien avec l’univers de « The Walking Dead » est toujours présent, rappelé par des références à des personnages comme Judith (Cailey Fleming) et des lieux tels que le Commonwealth.

Des crossovers peu probables avec d’autres spin-offs

S’exprimant à CinemaBlend, Zabel a déclaré qu’il avait « carte blanche » pour Daryl Dixon, mais il doute de la possibilité d’intégrer des personnages d’autres spin-offs existants. Par exemple, l’apparition soudaine de Negan (Jeffrey Dean Morgan) serait quelque chose d’irréalisable, ce qui confirme que toute action qui contredirait les autres séries n’est pas envisageable. Malgré cette restriction, la deuxième saison de Daryl Dixon s’est terminée avec Ash (Manish Dayal) qui transporte Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) vers le Commonwealth, laissant présager que ce lieu pourrait être présent dans les épisodes à venir.

Un univers partagé toujours reconnu

Même si Daryl a peu de chances de renouer avec Negan ou Rick Grimes (Andrew Lincoln) lors de son spin-off, l’objectif de la série de rejoindre Laurent au Commonwealth souligne la notion d’univers partagé. Un crossover plus large dans l’univers de The Walking Dead semble inévitable, surtout que Gimple est ouvert à cette possibilité. La troisième saison pourrait ainsi souligner la durée de leur voyage, et peut-être donner des indices sur quand une rencontre avec les autres séries pourrait avoir lieu.