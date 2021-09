Comment afficher le pourcentage de batterie restant facilement sur iPhone

Il est possible de visualiser le pourcentage de batterie restant sur votre iPhone. Cela requiert cependant une petite manipulation. Voici les étapes à suivre.

Il peut arriver, dans certaines situations, que n’avoir qu’une estimation, visuelle qui plus est, de la batterie restant dans votre iPhone ne soit pas suffisant. Si vous avez un iPhone récent, vous avez peut-être remarqué qu’Apple n’affiche plus le pourcentage exact à côté de l’icône dans le coin supérieur droit de l’écran. Fort heureusement, il y a une solution simple pour visualiser le pourcentage de batterie restant sur les iPhone récent avec un geste simple. Il suffit de balayer l’écran vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran de l’iPhone. Et c’est tout.

Les iPhone plus anciens qui ont toujours le bouton home, comme l’iPhone SE et l’iPhone 8, peuvent afficher le pourcentage de batterie dans cette zone, dans la barre de status. Mais si vous avez un iPhone X ou un modèle plus récent, il vous faudra réaliser quelques étapes simples et rapides pour voir le pourcentage de batterie précis restant dans votre iPhone.

Comment voir le pourcentage de batterie de l’iPhone en un geste

Placez votre doigt sur la barre de status, là où sont affichées les icônes de réseau, WiFi et batterie puis faites glisser votre doigt vers le bas.

Ce geste va ouvrir le Centre de Contrôle. C’est ici que les modèles d’iPhone sans bords – ou presque sans bords – affichent les informations de pourcentage de la batterie. Cela fonctionne depuis l’écran de verrouillage, l’écran d’accueil et même lorsque vous utilisez une application.

Comment afficher le pourcentage de batterie de l’iPhone sur l’écran d’accueil avec un widget

Si vous préférez avoir le pourcentage de batterie restant de votre iPhone affiché constamment sur l’écran, et donc sans avoir à balayer l’écran, il y a un moyen pour ce faire. Vous ne pourrez toujours pas l’avoir dans le coin supérieur droit mais vous pouvez ajouter un widget batterie sur votre écran d’accueil pour afficher le pourcentage en question.

Tout d’abord, restez appuyé n’importe où sur l’écran d’accueil de votre iPhone pour passer en mode édition et tapotez sur l’icône + en haut à gauche. Ensuite, tapez “Batteries” dans la barre de recherche et tapotez sur le résultat correspondant.

Faites défiler jusqu’à voir le widget qui affiche le pourcentage de batterie de l’iPhone et de ses appareils connectés. Tapotez sur “Ajouter le widget” et celui-ci sera ajouté à l’écran d’accueil. Et le tour est joué !