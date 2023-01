Combien coûte un nom de domaine ?

Un nom de domaine est-il obligatoire ? Pourquoi ? Comment le choisir ? Combien ça coûte ? Comment se déroule l'achat en lui-même ?

Le nom de domaine est un élément obligatoire pour un site web. Il se compose d’un nom et d’une extension, ou TDL (.com, .fr, .eu, etc.). Le nom de domaine n’a pas de limite autre que votre imagination. Mais il faut qu’il soit libre. Une fois le nom trouvé, le prix d’achat dépend de l’extension et des options, mais la facture est très accessible. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Un nom de domaine est-il obligatoire ? Pourquoi ?

L’achat d’un nom de domaine est obligatoire dans la mesure où le nom de domaine est obligatoire pour votre site. Certaines plateformes proposent des forfaits gratuits, sans nécessité donc de payer un nom de domaine, mais vous devrez vous contenter d’un sous-domaine, comme https://votrenom.begeek.fr. Pas franchement folichon si vous voulez un site “pro”. D’autant plus que le nom de domaine est primordial pour une bonne stratégie de référencement naturel. Certains hébergeurs proposent un nom de domaine gratuit si vous souscrivez un hébergement chez eux. Mais vous ne pourrez pas changer en cours de route, ou très difficilement. Il convient donc le plus souvent de payer son nom de domaine en bonne et due forme.

Une fois votre nom de domaine choisi, vous devez vérifier sa disponibilité et passer à l’achat. Il existe aujourd’hui plusieurs dispositifs administratifs pour ce faire. Le prix dépend de plusieurs facteurs : le choix de l’extension en lui-même, le choix du registre et la disponibilité. Pour une fourchette comprise entre moins d’1 euro et plusieurs milliers d’euros, mais la moyenne est souvent entre 10 et 15 € par an. Car oui, il faut renouveler son achat chaque année, c’est donc davantage une location qu’un achat, finalement. Et si vous voulez vraiment faire les choses bien, n’hésitez pas à acheter les variantes orthographiques et les extensions les plus utilisées. Vous multiplierez les portes d’entrée vers votre site et éviterez qu’un site malveillant ne vienne vous faire de l’ombre.

Pour l’achat en lui-même, vous avez plusieurs possibilités. Les registres – que sont l’AFNIC pour les .fr ou VeriSign pour les .com, .net, .org et autres – autorisent des registrars à vendre des noms de domaine. C’est le cas de gandi, notamment ou vous pourrez acheter un nom de domaine. Pour un .fr, vous passerez donc par l’AFNIC. C’est le numéro 1 en France. Et avec un .fr, vous aurez un nom de domaine sûr, simple et accessible dans toute l’Europe, avec une protection optimale des données. L’achat est possible 24h/24, 7j/7 et ne prend que quelques minutes si l’enregistrement en ligne est possible. L’activation définitive, elle, prend en général une heure.

Comme on l’a dit plus haut, il est aussi possible d’acheter un nom de domaine directement auprès d’un hébergeur web.

Si le nom de domaine que vous visez est déjà loué, il vous faudra l’accord du propriétaire. Avant tout, regardez s’il est disponible sur une marketplace. Ces plateformes revendent des noms de domaine qui arrivent à expiration. Si ce n’est pas le cas, contactez le propriétaire. C’est dans ces cas-là que la facture peut s’envoler.