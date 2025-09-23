Arnaques en ligne : quand les escrocs se font passer pour… le FBI

Des sites frauduleux imitent IC3.gov pour piéger les victimes déjà ciblées par la cybercriminalité.

Tl;dr Des cybercriminels se font passer pour le FBI pour piéger les victimes d’escroquerie via de faux sites IC3.

Ces sites falsifiés collectent des données personnelles et reprennent parfois les alertes officielles pour tromper davantage.

Le FBI recommande vigilance, saisie manuelle des adresses, 2FA et outils de sécurité pour limiter les risques de fraude en ligne.

Une nouvelle vague d’usurpation cible les victimes de cybercriminalité

Les stratagèmes des cybercriminels se complexifient encore. Désormais, ces acteurs malveillants n’hésitent plus à se faire passer pour le propre service d’aide aux victimes d’escroquerie, le FBI. Dernièrement, l’agence fédérale américaine a diffusé une mise en garde contre une recrudescence d’activités frauduleuses visant le portail officiel de signalement IC3.gov.

Des sites contrefaits pour dérober vos informations

En fouillant sur Internet, les journalistes spécialisés du site Bleeping Computer ont repéré plusieurs pages web usurpant l’identité du site de l’IC3, telles que icc3[.]gov ou ic3a[.]gov. Ces portails présentent tous les attributs classiques d’un site de phishing : altérations subtiles dans l’orthographe du nom de domaine ou utilisation de suffixes trompeurs. Selon la déclaration officielle du FBI, ces sites falsifiés visent expressément à récolter des données personnelles comme le nom, l’adresse ou encore des informations bancaires.

Plus inquiétant, certains reprennent même textuellement – et ironiquement – les alertes officielles publiées par l’IC3, mettant en garde contre… les escrocs prétendant appartenir à ce service. Un comble révélateur du degré de sophistication atteint par ces arnaques numériques.

Se prémunir efficacement contre la fraude en ligne

Face à cette menace croissante, quelques réflexes sont essentiels pour limiter les risques :

Saisissez toujours manuellement « ic3.gov » dans votre navigateur.

Méfiez-vous des liens sponsorisés issus des moteurs de recherche.

N’entrez jamais d’informations sensibles après un simple clic reçu par mail ou téléphone.

Le FBI précise par ailleurs que ni l’IC3, ni ses collaborateurs ne contacteront directement les victimes d’arnaque via téléphone, réseaux sociaux ou messageries privées ; aucune demande financière ne sera formulée dans le cadre d’une restitution de fonds.

Bons réflexes et outils pour renforcer sa sécurité numérique

Quelques recommandations supplémentaires méritent toute votre attention : pensez à vérifier systématiquement la réputation d’un numéro ou d’un courriel avant toute réponse ; activez si possible la double authentification (2FA), véritable rempart contre le vol de compte. Enfin, maintenez votre antivirus et vos outils tels que VPN ou navigateur sécurisé à jour pour bénéficier des dernières protections face aux menaces émergentes.

Au fond, même si la vigilance ne garantit pas tout, adopter ces pratiques réduit fortement le risque de tomber dans les filets toujours plus élaborés des cyberescrocs.