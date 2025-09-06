Roblox limite l’accès des plus jeunes aux contenus sensibles
Face aux critiques et pressions, Roblox opère un virage vers plus de responsabilité et de sécurité.
Tl;dr
- Roblox met en place une vérification d’âge par selfie et intelligence artificielle pour encadrer l’accès aux fonctions de communication.
- Les informations personnelles des moins de 13 ans seront automatiquement limitées pour renforcer la sécurité des mineurs.
- Les parents sont encouragés à utiliser les paramètres de contrôle, sensibiliser leurs enfants et maintenir les dispositifs à jour.
Nouvelles mesures de sécurité chez Roblox
Depuis quelques années, la plateforme de jeu en ligne Roblox est au centre d’un débat grandissant sur la protection des plus jeunes. Accusée à plusieurs reprises par des autorités américaines – on pense notamment aux États de Louisiane et de Californie – d’avoir laissé proliférer des comportements prédateurs, l’entreprise se devait de réagir. Face à une pression judiciaire et médiatique, elle annonce aujourd’hui une mesure inédite : l’introduction progressive d’une vérification d’âge obligatoire, prévue avant la fin de l’année.
Vérification par selfie et IA : comment ça marche ?
D’ici quelques mois, tout joueur souhaitant accéder aux fonctions de communication sur Roblox devra obligatoirement passer par un système de contrôle : l’envoi d’un selfie. Bien que les détails techniques restent à préciser, il est question du recours à des outils basés sur l’intelligence artificielle, capables d’estimer l’âge à partir des traits du visage. Selon le résultat, chaque utilisateur sera placé dans une catégorie spécifique : « moins de 13 ans », « 13+ » ou « 18+ ». L’expérience proposée s’adaptera alors automatiquement au groupe assigné.
Données personnelles : suppression automatique pour les plus jeunes
La nouveauté ne s’arrête pas là. Pour tous les profils identifiés comme étant âgés de moins de treize ans, Roblox procédera à la suppression de certaines informations sensibles comme l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone. Cette initiative vise non seulement à limiter drastiquement les interactions potentiellement inappropriées entre adultes et mineurs mais aussi à répondre aux exigences croissantes des gouvernements autour du contrôle parental et du filtrage des contenus en ligne.
Sécuriser l’utilisation en famille : conseils pratiques
Si vous accompagnez un enfant sur cette plateforme, quelques gestes essentiels sont recommandés pour renforcer encore sa sécurité :
- Saisir une date de naissance réelle lors de l’inscription pour appliquer les bons filtres.
- Limiter ou désactiver les demandes d’amis et le chat via les réglages parentaux.
- Sensibiliser vos enfants à ne jamais partager d’informations personnelles ni cliquer sur des liens suspects.
Échanger régulièrement avec eux sur leur expérience reste primordial. Enfin, n’oubliez pas la mise à jour régulière des appareils utilisés et le recours à un bon antivirus afin de prévenir toute menace extérieure.
Avec cette série d’annonces et recommandations, Roblox tente donc un virage attendu vers davantage de responsabilité – non sans tâtonnements ni critiques persistantes –, face à un sujet qui ne cesse d’inquiéter parents et institutions.