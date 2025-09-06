Roblox limite l’accès des plus jeunes aux contenus sensibles

Face aux critiques et pressions, Roblox opère un virage vers plus de responsabilité et de sécurité.

Tl;dr Roblox met en place une vérification d’âge par selfie et intelligence artificielle pour encadrer l’accès aux fonctions de communication.

Les informations personnelles des moins de 13 ans seront automatiquement limitées pour renforcer la sécurité des mineurs.

Les parents sont encouragés à utiliser les paramètres de contrôle, sensibiliser leurs enfants et maintenir les dispositifs à jour.

Nouvelles mesures de sécurité chez Roblox

Depuis quelques années, la plateforme de jeu en ligne Roblox est au centre d’un débat grandissant sur la protection des plus jeunes. Accusée à plusieurs reprises par des autorités américaines – on pense notamment aux États de Louisiane et de Californie – d’avoir laissé proliférer des comportements prédateurs, l’entreprise se devait de réagir. Face à une pression judiciaire et médiatique, elle annonce aujourd’hui une mesure inédite : l’introduction progressive d’une vérification d’âge obligatoire, prévue avant la fin de l’année.

D’ici quelques mois, tout joueur souhaitant accéder aux fonctions de communication sur Roblox devra obligatoirement passer par un système de contrôle : l’envoi d’un selfie. Bien que les détails techniques restent à préciser, il est question du recours à des outils basés sur l’intelligence artificielle, capables d’estimer l’âge à partir des traits du visage. Selon le résultat, chaque utilisateur sera placé dans une catégorie spécifique : « moins de 13 ans », « 13+ » ou « 18+ ». L’expérience proposée s’adaptera alors automatiquement au groupe assigné.

Données personnelles : suppression automatique pour les plus jeunes

La nouveauté ne s’arrête pas là. Pour tous les profils identifiés comme étant âgés de moins de treize ans, Roblox procédera à la suppression de certaines informations sensibles comme l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone. Cette initiative vise non seulement à limiter drastiquement les interactions potentiellement inappropriées entre adultes et mineurs mais aussi à répondre aux exigences croissantes des gouvernements autour du contrôle parental et du filtrage des contenus en ligne.

Sécuriser l’utilisation en famille : conseils pratiques

Si vous accompagnez un enfant sur cette plateforme, quelques gestes essentiels sont recommandés pour renforcer encore sa sécurité :

Saisir une date de naissance réelle lors de l’inscription pour appliquer les bons filtres.

Limiter ou désactiver les demandes d’amis et le chat via les réglages parentaux.

Sensibiliser vos enfants à ne jamais partager d’informations personnelles ni cliquer sur des liens suspects.

Échanger régulièrement avec eux sur leur expérience reste primordial. Enfin, n’oubliez pas la mise à jour régulière des appareils utilisés et le recours à un bon antivirus afin de prévenir toute menace extérieure.

Avec cette série d’annonces et recommandations, Roblox tente donc un virage attendu vers davantage de responsabilité – non sans tâtonnements ni critiques persistantes –, face à un sujet qui ne cesse d’inquiéter parents et institutions.