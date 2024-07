Coinbase lance une application de portefeuille consolidée on chain

Dans le cadre de son initiative de "Super Application", Coinbase a mis en place une nouvelle fonctionnalité de portefeuille pour simplifier l'expérience des utilisateurs de cryptomonnaies.

Coinbase, l’une des grandes entreprises de la cryptosphère, vient de dévoiler un nouvel outil révolutionnaire : la « Coinbase Wallet web app ». Cette application, qui se veut être une réponse aux défis posés par la gestion des portefeuilles cryptos, promet de révolutionner le secteur en proposant un outil central permettant de gérer efficacement tout un panier d’actifs.

Meet the new Coinbase Wallet web app.

All of your crypto. All of your wallets. All in one place.

Your new home for everything onchain.

