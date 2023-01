Coinbase face à la crise : 950 nouvelles suppressions de poste

Face à la crise, Coinbase initie une vaste vague de licenciements. Cette fois, 5 % de sa masse salariale est concernée.

Coinbase se sépare de 950 employés, sept mois après avoir licencié 1 100 salariés. Dans une note transmise à ses équipes, le PDG de l’entreprise, Brian Armstrong, explique que, face à la crise du marché de la crypto et à la situation économique mondiale, il a fallu prendre la difficile décision de réduire les dépenses opérationnelles de 25 % par rapport au trimestre dernier. Coinbase annonce sur son site employer plus de 4 700 personnes, ce qui représente donc une perte d’environ un cinquième de sa masse salariale.

Bien qu’il reconnaisse que plusieurs facteurs extérieurs, et donc totalement indépendants de l’entreprise, sont à l’origine de ces licenciements, Brian Armstrong déclarait prendre l’entière responsabilité de la situation. Il ajoutait que, avec du recul, la vague de recul aurait pu être plus importante en juin dernier.

Brian Armstrong expliquait que l’entreprise “a un gros capital et la crypto n’est pas près de disparaître”, il précisait aussi que des événements comme la chute de FTX et les règles bien plus strictes édictées par les régulateurs pourraient bénéficier à Coinbase sur le long terme. Cependant, ces changements ne se feront pas du jour au lendemain. “Nous devons nous assurer d’avoir l’efficacité opérationnelle appropriée pour encaisser les fluctuations du marché de la crypto et profiter des opportunités qui peuvent se présenter”, écrivait-il encore.

En préparant son année 2023, la direction de Coinbase a déterminé qu’il était nécessaire de “réduire les dépenses pour améliorer les chances de bien s’en tirer dans tous les scénarios.” Brian Armstrong précise que c’est la première fois que le marché de la crypto et l’économie globale connaissent un tel ralentissement en même temps, ajoutant que ces prévisions ont aidé Coinbase à survivre à des années difficiles depuis le début de son existence.

À cause de ces nombreux licenciements, Coinbase annule certains projets, ceux qui avaient le moins de chances de succès. D’autres équipes devront s’ajuster avec des effectifs réduits. Le patron déclarait par ailleurs que les employés concernés par ces licenciements seraient informés dès à présent.

Les salariés impactés résidant aux États-Unis recevront des indemnités à haute de 14 semaines de paie avec deux semaines supplémentaires par année de service, l’assurance santé et d’autres avantages. L’entreprise explique qu’elle fournira aussi un “soutien de transition étendu” à celles et ceux qui ont des visas de travail. Coinbase aidera aussi les employés licenciés dans d’autres pays en respectant parfaitement les différents codes du travail et les accompagnera dans la recherche de leur nouvel emploi.

Ces derniers temps, Coinbase a dû lutter sur bien des fronts. En juillet, nous apprenions que la Securities and Exchange Commission (SEC) enquêtait sur l’entreprise pour savoir si elle avait vendu des actifs non déclarés. Il y a quelques jours, Coinbase acceptait un accord à hauteur de 100 millions de dollars avec le régulateur financier de New York concernant des plaintes que la plateforme serait “vulnérable à des actions criminelles sérieuses”, notamment en ne réalisant pas d’analyses suffisamment en profondeur et en ayant bien trop de transactions suspectes encore à étudier.