Cobra Kai : des nouveaux projets en préparation ?

Voici quelques indices que le co-créateur de de la série Cobra Kai vient de laisser transparaître.

Tl;dr Cobra Kai, une série dérivée de The Karate Kid, se termine après six saisons.

Les créateurs envisagent des spin-offs de l’univers Cobra Kai.

Daniel LaRusso reviendra dans le film Karate Kids: Legends.

Vers un nouvel horizon ?

Après six saisons riches en rebondissements, Cobra Kai, série phare de Netflix et spin-off du célèbre film des années 1980, The Karate Kid, tire sa révérence. Cependant, l’univers de la série pourrait se poursuivre sous d’autres formes.

Des spin-offs en préparation ?

Face aux questions de la presse sur l’éventualité de spin-offs, Hayden Schlossberg, co-créateur de la série, a révélé : « Il n’y a rien d’officiel à annoncer concernant les spin-offs, mais ils sont en préparation en coulisses. Nous pensons toujours à plusieurs possibilités et travaillons sur différents projets. »

Une fin, mais pas un adieu

Hayden Schlossberg, qui a créé la série avec Josh Heald et Jon Hurwitz, avait déjà évoqué la possibilité de spin-offs dans une interview accordée au Hollywood Reporter en novembre 2024 : « Nous voyons tant de potentiel pour des spin-offs, certains intentionnels, d’autres pas, au fil de ces six saisons. La série se termine, mais notre envie de jouer dans l’univers de The Karate Kid ne s’arrête pas. »

Le retour de LaRusso

Les fans de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) pourront se consoler avec sa participation au prochain film Karate Kids: Legends, dont la sortie est prévue pour le vendredi 30 mai. Cependant, ce film ne sera pas directement connecté à l’histoire de Cobra Kai. Au contraire, Macchio sera rejoint par Jackie Chan, qui reprendra son rôle de M. Han du film « Karate Kid » de 2010, en tant que sensei d’un nouvel élève, Li Fong, interprété par Ben Wang.

Reste à savoir si un spin-off spécifique à Cobra Kai est à l'étude, et quels personnages il pourrait suivre.