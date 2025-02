Cloudflare introduit une solution révolutionnaire pour sécuriser l’authenticité des images

Pour contrer les images modifiées et les deepfakes, Cloudflare adopte une nouvelle technologie de métadonnées pour assurer la transparence des contenus en ligne.

Tl;dr Cloudflare a lancé une fonctionnalité permettant de vérifier l’authenticité des images en ligne grâce au système Content Credentials d’Adobe.

Ce projet fait partie de l’Initiative pour l’Authenticité du Contenu (CAI), réunissant plusieurs grandes entreprises et médias pour garantir la transparence des images.

En intégrant cette technologie, Cloudflare facilite la traçabilité des images et renforce la confiance en ligne face aux contenus manipulés.

Une solution innovante pour la vérification d’images

Cloudflare a introduit un nouvel outil permettant de vérifier l’authenticité des images en ligne, en adoptant le système de « Content Credentials » d’Adobe. Cette technologie applique une étiquette de métadonnées numériques aux images et vidéos, permettant de suivre leur origine, leur parcours sur le web et de détecter toute manipulation, y compris celles réalisées via des outils d’intelligence artificielle générative. Ce système vise à garantir l’intégrité des contenus visuels en ligne, un aspect crucial à l’heure où les deepfakes et les images modifiées sont de plus en plus courants.

Un réseau de partenaires pour assurer la véracité des images

Le système Content Credentials fait partie du projet plus large appelé l’Initiative pour l’Authenticité du Contenu (CAI), lancé par Adobe en 2019. Cette initiative rassemble de nombreuses entreprises et organisations, telles que Microsoft, Nvidia, Getty Images, ainsi que des agences de presse comme la BBC et le New York Times. Leur objectif commun est de protéger l’intégrité des images et vidéos en ligne en permettant de retracer leur origine et d’identifier les modifications apportées. L’adhésion de Cloudflare à ce projet marque une étape importante dans l’élargissement de la portée de cette technologie.

Cloudflare rejoint l’initiative et renforce la transparence

En rejoignant la CAI, Cloudflare permet à ses utilisateurs de bénéficier d’un système simple et efficace pour préserver l’authenticité des images. Grâce à la nouvelle fonctionnalité « Preserve Content Credentials », disponible dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs du réseau Cloudflare, les images hébergées sur la plateforme peuvent désormais être vérifiées via l’outil de contenu authentique d’Adobe. Cette solution permet aux utilisateurs de consulter l’historique numérique d’une image, facilitant ainsi l’identification des images authentiques par rapport à celles ayant été altérées.

Un impact significatif pour les médias et la confiance en ligne

Cloudflare estime que près de 20% de l’ensemble du web passe par son réseau, ce qui donne à cette nouvelle fonctionnalité un impact majeur sur l’authentification des contenus visuels à l’échelle mondiale. Cette innovation est d’autant plus importante à une époque où la confiance en ligne est de plus en plus remise en question, notamment avec l’essor de l’intelligence artificielle. En permettant aux médias et aux créateurs de protéger leurs œuvres, Cloudflare et la CAI contribuent à restaurer la transparence et la fiabilité de l’information diffusée sur Internet, un élément clé dans le maintien de la pertinence des éditeurs dans l’ère numérique actuelle.