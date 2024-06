“Civilization 7” arrive en 2025 !

Huit ans se sont écoulés depuis la sortie du jeu "Civilization 6". Cela ne vous semble pas incroyable que tant de temps nous ait déjà séparé de cette incroyable sortie ?

Tl;dr La série historique Civilization prépare une nouvelle suite.

Civilization VI est sorti en 2016.

Civilization VII a été officialisé lors du Summer Game Fest.

Le jeu sera disponible sur Steam, PlayStation, Xbox et Switch.

Le retour tant attendu de la série strategy Civilization

Chers lecteurs, il est temps d’ajuster vos stratégies et d’aiguiser vos tactiques de jeu, car nous avons une nouvelle passionnante à partager. La très réputée série de jeux de stratégie historique au tour par tour, Civilization, est sur le point de graver un nouveau jalon dans son annale. En effet, une suite principale est en préparation, une attente qui a semblé une éternité pour les fans dévoués.

Civilization VI : Une longue période d’anticipation

L’arrivée de cette suite est d’autant plus anticipée que le dernier opus, Civilization VI, a été lancé il y a un temps considérable, en 2016. Pendant la période intermédiaire, les joueurs ont eu leur lot de DLC, mais aucun mot sur une suite possible n’était prononcé, alimentant les interrogations et les attentes.

L’annonce officielle de Civilization VII

Les suppositions et théories se sont terminées lors du Summer Game Fest lorsqu’Civilization VII a été officiellement annoncé. Bien que peu d’informations aient été révélées sur la direction que prendra la série, l’annonce a certainement ravivé l’excitation des fans.

L’emblématique Sid Meier est brièvement apparu à la fin de la bande-annonce, exprimant son enthousiasme pour la venue du nouveau jeu. “Je suis incroyablement excité pour les fans de Civ de voir Civilization VII, un jeu qui représente l’aboutissement de trois décennies d’innovation et de raffinement de la stratégie”, a-t-il partagé. Meier a ajouté qu’une révélation complète, y compris du gameplay, est prévue pour août.

Disponible sur différentes plateformes

Mais où pourrons-nous jouer à ce nouveau chef-d’œuvre en devenir ? Des feux vont brûler. Des Dieux vont s’affronter. Civilization VII arrive sur Steam. Il sera également disponible sur PlayStation, Xbox et même sur Switch, élargissant ainsi l’accès à tous les passionnés de stratégie.