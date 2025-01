Citizen Sleeper 2 : Comment rester humain face à un futur sans espoir ?

Citizen Sleeper 2 pose la question intrigante de comment préserver notre humanité face à un avenir qui semble désespéré.

Tl;dr Citizen Sleeper 2 est un jeu vidéo qui explore l’aliénation et la désindividualisation.

L’intrigue du jeu se déroule dans une société future dystopique, avec des enjeux élevés et des défis constants.

Le jeu, apprécié pour ses mécanismes de gameplay uniques et son scénario profond, sortira le 31 janvier sur diverses plateformes.

Une plongée dans l’avenir dystopique de Citizen Sleeper 2

Dans un futur dystopique, la vie des « Sleepers », des esprits humains émulés dans des corps d’androïdes, est un combat constant. Ces êtres, condamnés à un travail forcé jusqu’à leur obsolescence, sont tracés et dépendent d’un médicament appelé « Stabilizer ». Sans lui, leur corps rejetterait ses organes biosynthétiques.

L’art de survivre dans Citizen Sleeper 2

Créé par Gareth Damian Martin, Citizen Sleeper 2: Starward Vector expose les excès technologiques les plus prononcés de notre époque amplifiés à l’extrême. Le protagoniste principal réussit à désactiver son traceur et n’a plus besoin du Stabilizer. Cependant, son existence reste précaire, et le joueur l’accompagne dans ses aventures à travers la « Starward Belt », un lieu mentionné fréquemment dans le premier jeu.

Un jeu plus ambitieux et plus confiant

Avec un script presque deux fois plus long que le premier opus, Citizen Sleeper 2 offre une mise à l’échelle dramatique. Le jeu propose des enjeux plus élevés avec une guerre par procuration d’entreprises menaçant d’engloutir la Starward Belt. Martin a passé près de deux ans à développer le jeu, se concentrant sur l’expérimentation du gameplay et l’écriture de l’histoire.

Des mécanismes de jeu uniques

Le nouveau jeu hérite de nombreux systèmes de jeu de son prédécesseur, tout en ajoutant des fonctionnalités inédites. Par exemple, les « Contrats » sont une nouvelle fonctionnalité qui permet au Sleeper et à deux compagnons d’accomplir des missions loin des centres de population de la Starward Belt.

En conclusion, Citizen Sleeper 2 réussit à unir ses ambitions narratives et de gameplay. Le jeu est une exploration profonde et essentielle des défis de l’humanité dans un avenir incertain. Il sortira le 31 janvier sur Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5 et PC.