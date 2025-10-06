Cinq séries incontournables à regarder si vous avez aimé « House of Guinness »

Pour les amateurs de « House of Guinness » en quête de nouvelles séries captivantes, une sélection de cinq programmes similaires s’offre à vous sur les principales plateformes de streaming, idéale pour prolonger le plaisir et découvrir des univers proches.

Tl;dr « House of Guinness » : nouveau succès Netflix, héritage familial.

Cinq séries similaires à découvrir sur différentes plateformes.

Focus sur drames historiques et luttes de pouvoir familiales.

Nouveauté Netflix : plongée dans « House of Guinness »

Dans le flot continu des nouveautés de Netflix, une série en particulier suscite l’engouement : « House of Guinness ». Diffusée depuis le 25 septembre, cette création signée par le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, s’est rapidement hissée parmi les programmes phares de la plateforme, malgré la concurrence féroce de Wayward. L’intrigue s’ancre au XIXe siècle et s’intéresse aux descendants de la célèbre dynastie irlandaise. À la mort du patriarche, Sir Benjamin Lee Guinness, ses quatre enfants – Arthur, Edward, Anne et Benjamin – héritent non seulement d’une fortune colossale mais aussi d’un empire brassicole menacé. Manœuvres politiques, trahisons et passions interdites rythment cette fresque où chaque personnage cherche à protéger ses propres intérêts tout en affrontant un univers impitoyable.

Des drames familiaux aux rivalités impitoyables

Ce goût prononcé pour les affrontements familiaux n’est pas sans rappeler d’autres grandes œuvres du petit écran. Pour ceux qui auraient déjà dévoré les huit épisodes et seraient en quête d’une nouvelle addiction, plusieurs titres s’imposent naturellement. En tête de liste figure bien sûr « Peaky Blinders », où l’on suit la famille Shelby dans une Birmingham post-Première Guerre mondiale déchirée par la violence et l’ambition. Mais ce n’est qu’un début.

Séries incontournables pour prolonger l’expérience

Afin d’orienter les amateurs de saga familiale vers d’autres horizons, voici quelques recommandations triées sur le volet :

« Succession » , production phare de HBO Max, chronique la lutte acharnée des enfants Roy pour prendre le contrôle de l’empire médiatique familial WayStar RoyCo après le retrait du patriarche Logan.

, production phare de HBO Max, chronique la lutte acharnée des enfants Roy pour prendre le contrôle de l’empire médiatique familial WayStar RoyCo après le retrait du patriarche Logan. « The Gentlemen » , inspirée du film éponyme signé Guy Ritchie et disponible sur Netflix, bascule dans une comédie criminelle décalée avec un jeune duc plongé malgré lui dans un trafic clandestin.

, inspirée du film éponyme signé Guy Ritchie et disponible sur Netflix, bascule dans une comédie criminelle décalée avec un jeune duc plongé malgré lui dans un trafic clandestin. « Yellowstone » , créée par Taylor Sheridan et accessible sur Peacock, transpose la thématique familiale dans l’Ouest américain moderne où la famille Dutton défend bec et ongles son immense ranch face à des menaces multiples.

, créée par Taylor Sheridan et accessible sur Peacock, transpose la thématique familiale dans l’Ouest américain moderne où la famille Dutton défend bec et ongles son immense ranch face à des menaces multiples. « A Thousand Blows », nouveauté Hulu attendue en 2025 également orchestrée par Steven Knight, transporte les spectateurs dans le Londres populaire des années 1880 avec ses combats clandestins et ses destins brisés.

Lignée, pouvoir et tourments : le fil rouge du genre

Toutes ces séries partagent une fascination pour la notion d’héritage familial, les jeux d’alliances complexes ou encore les rapports de force au sein des clans puissants. Les spectateurs y retrouvent une mosaïque de personnages ambivalents, hésitant entre loyauté familiale et soif individuelle. Bref : si « House of Guinness » vous a happé, ce panorama devrait combler vos prochaines soirées binge-watching.