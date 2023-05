Chrome simplifie la personnalisation du thème du navigateur. Deux clics suffisent désormais pour changer le thème ou les couleurs.

Le navigateur est probablement le logiciel le plus utilisé durant vos journées, et pas uniquement les journées de travail. Il est donc tout à fait logique qu’il ait grandement évolué ces dernières années, devenant capable d’en faire toujours davantage. Il est aussi tout à fait compréhensible que le navigateur se laisse personnaliser par l’utilisateur. Sur cet aspect, certains font mieux que d’autres. Aujourd’hui, Google joue la carte de la simplicité d’exécution pour Chrome.

Chrome simplifie la personnalisation du thème du navigateur

Si vous n’arrivez plus à supporter le look gris par défaut de votre navigateur web, sachez que Google a peut-être la solution qu’il vous faut. La firme de Mountain View a récemment mis à jour Chrome sur desktop, lui ajoutant un panneau latéral permettant de changeant facilement et rapidement le thème et les couleurs de l’app. Cliquez sur “Personnaliser Chrome” dans un nouvel onglet et vous pouvez naviguer dans les packs de thème ou tester les couleurs en temps réel. Vous pouvez aussi utiliser des images personnalisées ou mettre en place une rotation d’arrière-plans automatique si vous aimez la variété.

Le géant américain ne précise pas si une telle fonctionnalité arrivera sur mobile. La petitesse d’un écran de smartphone ferait de cette personnalisation quelque chose de bien moins utile et pratique que sur un ordinateur. Si un tel outil il devait y avoir pour mobile, ce ne serait certainement pas une copie parfaite.

Deux clics suffisent désormais pour changer le thème ou les couleurs

La personnalisation du navigateur n’a rien de nouveau, évidemment. Cependant, il fallait le plus souvent plonger dans les paramètres pour accéder à cette fonctionnalité, et ce, même sur d’autres navigateurs basés sur le moteur Chromium. Sur Microsoft Edge, par exemple, réaliser le moindre changement de thème nécessite de se rendre dans la section apparence des paramètres. Cette mise à jour Chrome viendra théoriquement encourager davantage d’internautes à tester les thèmes et les couleurs. Et cela pourrait, qui sait, les faire rester sur le navigateur du géant plutôt que d’aller voir ailleurs.