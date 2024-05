Chris Pratt peine à sauver le film d’animation décevant sur Garfield

Malgré les efforts de l'acteur Chris Pratt, le nouveau film d'animation sur le chat paresseux Garfield s'avère être une déception, avec un scénario peu inspiré et une animation qui manque de fraîcheur.

Tl;dr Le film d’animation Garfield: Héros malgré lui est une déception générale malgré l’engouement initial.

Chris Pratt en tant que Garfield a suscité des critiques.

Le scénario simpliste et prévisible n’offre pas d’originalité ou de créativité.

Malgré un casting vocal solide, Garfield: Héros malgré lui ne parvient pas à captiver le public.

La nouvelle tentative de Hollywood avec Garfield tombe à plat

Garfield, le célèbre chat de fiction bien connu pour son amour de la lasagne et sa haine du lundi, fait l’objet d’une nouvelle tentative par Hollywood de créer une franchise sur la base de l’œuvre de Jim Davis. Cependant, Garfield: Héros malgré lui, malgré des attentes élevées, n’a pas réussi à convaincre.

Un casting vocal qui fait débat

Le comédien américain Chris Pratt, qui prête sa voix au chat paresseux, a suscité de nombreuses critiques. Beaucoup ont estimé que sa participation n’était due qu’à sa notoriété, provoquant de nombreux mèmes et réactions négatives sur les réseaux. Malgré cela, il serait injuste de dire que l’échec du film est entièrement de sa faute.

Un scénario prévisible et sans originalité

Le film, qui suit les aventures de Garfield, son propriétaire Jon et le chiot Odie, est centré sur un vol de lait orchestré par le père de Garfield, Vic. Malheureusement, l’histoire manque d’originalité et de créativité, ce qui rend le film prévisible et sans surprises.

Un casting vocal solide mais insuffisant

Malgré une distribution vocale solide, avec des performances notables de Samuel L. Jackson et Nicholas Hoult, le film n’a pas réussi à captiver le public. Le personnage de Garfield lui-même n’a pas été suffisamment développé, ce qui a nui à l’engagement du public.